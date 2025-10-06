Mi a(z) BAS (BAS)

BAS is the native verification and reputation layer of BNB Chain, enabling on-chain KYC, identity, and asset proofs for RWA, DeFi, and token launches—built for Binance ecosystem scalability and compliance. BAS is the native verification and reputation layer of BNB Chain, enabling on-chain KYC, identity, and asset proofs for RWA, DeFi, and token launches—built for Binance ecosystem scalability and compliance.

BAS elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál BAS befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.



Ezenkívül a következőket teheti:

- Ellenőrizd BAS a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.

- Olvass véleményeket és elemzéseket erről BAS a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a BAS vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

BAS árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) BAS (BAS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) BAS (BAS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) BAS rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) BAS árelőrejelzését most!

BAS (BAS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) BAS (BAS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BAS token kapcsán!

Hogyan vásárolj BAS (BAS)

A következőt szeretnél vásárolni: BAS? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz BAS eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

BAS helyi valutákra

Átváltó kipróbálása

BAS Forrás

A(z) BAS alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések BAS Mennyit ér ma a(z) BAS (BAS)? A(z) élő BAS ár a(z) USD esetében 0.011601 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) BAS ára a(z) USD esetében? $ 0.011601 . Keresd fel a A(z) BAS jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) BAS piaci plafonja? A(z) BAS piaci plafonja $ 29.00M USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) BAS keringésben lévő tokenszáma? A(z) BAS keringésben lévő tokenszáma 2.50B USD . Mi volt a(z) BAS mindenkori legmagasabb ára? A(z) BAS mindenkori legmagasabb ára 0.16763449915565898 USD . Mi volt a(z) BAS mindenkori legmagasabb ár? A(z) BAS mindenkori legalacsonyabb ára 0.004194192410779678 USD . Mekkora a(z) BAS kereskedési volumene? A(z) BAS élő 24 órás kereskedési volumene $ 198.94K USD . A(z) BAS ára emelkedni fog idén? A(z) BAS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BAS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

BAS (BAS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8) Típus Információ 11-02 15:42:00 Iparági frissítések The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion 11-01 15:13:00 Iparági frissítések Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history 11-01 13:14:00 Iparági frissítések Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains 10-31 18:37:21 Iparági frissítések Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear" 10-31 15:48:21 Iparági frissítések Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level 10-31 05:09:00 Iparági frissítések $1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik