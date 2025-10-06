TőzsdeDEX+
A(z) élő BAS ár ma 0.011601 USD. Kövesd nyomon a(z) BAS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BAS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BAS

BAS árinformációk

Mi a(z) BAS

BAS fehér könyv

BAS hivatalos webhely

BAS tokenomikai adatai

BAS árelőrejelzés

BAS előzmények

BAS Vásárlási útmutató

BAS-fiat valutaváltó

BAS spot

BAS USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

BAS Logó

BAS árfolyam(BAS)

1 BAS-USD élő ár:

$0.011601
$0.011601
+0.57%1D
USD
BAS (BAS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:44:52 (UTC+8)

BAS (BAS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.011349
$ 0.011349
24h alacsony
$ 0.012677
$ 0.012677
24h magas

$ 0.011349
$ 0.011349

$ 0.012677
$ 0.012677

$ 0.16763449915565898
$ 0.16763449915565898

$ 0.004194192410779678
$ 0.004194192410779678

-2.21%

+0.57%

-30.40%

-30.40%

BAS (BAS) valós idejű ár: $ 0.011601. Az elmúlt 24 órában, a(z)BAS legalacsonyabb ára $ 0.011349, legmagasabb ára pedig $ 0.012677 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BAS valaha volt legmagasabb ára $ 0.16763449915565898, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.004194192410779678 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BAS változása a következő volt: -2.21% az elmúlt órában, +0.57% az elmúlt 24 órában, és -30.40% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BAS (BAS) piaci információk

No.665

$ 29.00M
$ 29.00M

$ 198.94K
$ 198.94K

$ 116.01M
$ 116.01M

2.50B
2.50B

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

25.00%

BSC

A(z) BAS jelenlegi piaci plafonja $ 29.00M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 198.94K. A(z) BAS keringésben lévő tokenszáma 2.50B, és a teljes tokenszám 10000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 116.01M.

BAS (BAS) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a BAS mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00006575+0.57%
30 nap$ -0.00639-35.52%
60 nap$ -0.010801-48.22%
90 nap$ +0.011101+2,220.20%
BAS árváltozása ma

A mai napon a(z) BAS ára $ +0.00006575 (+0.57%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

BAS 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.00639 (-35.52%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

BAS 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) BAS ára $ -0.010801 (-48.22%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

BAS 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.011101 (+2,220.20%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) BAS (BAS) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) BAS árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) BAS (BAS)

BAS is the native verification and reputation layer of BNB Chain, enabling on-chain KYC, identity, and asset proofs for RWA, DeFi, and token launches—built for Binance ecosystem scalability and compliance.

BAS elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál BAS befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd BAS a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről BAS a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a BAS vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

BAS árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) BAS (BAS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) BAS (BAS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) BAS rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) BAS árelőrejelzését most!

BAS (BAS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) BAS (BAS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BAS token kapcsán!

Hogyan vásárolj BAS (BAS)

A következőt szeretnél vásárolni: BAS? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz BAS eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

BAS helyi valutákra

BAS Forrás

A(z) BAS alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos BAS Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések BAS

Mennyit ér ma a(z) BAS (BAS)?
A(z) élő BAS ár a(z) USD esetében 0.011601 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BAS ára a(z) USD esetében?
A(z) BAS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.011601. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) BAS piaci plafonja?
A(z) BAS piaci plafonja $ 29.00M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BAS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BAS keringésben lévő tokenszáma 2.50B USD.
Mi volt a(z) BAS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BAS mindenkori legmagasabb ára 0.16763449915565898 USD.
Mi volt a(z) BAS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BAS mindenkori legalacsonyabb ára 0.004194192410779678 USD.
Mekkora a(z) BAS kereskedési volumene?
A(z) BAS élő 24 órás kereskedési volumene $ 198.94K USD.
A(z) BAS ára emelkedni fog idén?
A(z) BAS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BAS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:44:52 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

BAS-USD kalkulátor

Összeg

BAS
BAS
USD
USD

1 BAS = 0.011601 USD

BAS kereskedés

BAS/USDT
$0.011601
$0.011601
+0.63%

$110,258.19

$3,887.12

$0.02549

$188.18

$1.2075

