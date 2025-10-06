TőzsdeDEX+
A(z) élő Avantis ár ma 0.6211 USD. Kövesd nyomon a(z) AVNT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AVNT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: AVNT

AVNT árinformációk

Mi a(z) AVNT

AVNT fehér könyv

AVNT hivatalos webhely

AVNT tokenomikai adatai

AVNT árelőrejelzés

AVNT előzmények

AVNT Vásárlási útmutató

AVNT-fiat valutaváltó

AVNT spot

AVNT USDT-M futuresügyletek

Avantis Logó

Avantis árfolyam(AVNT)

1 AVNT-USD élő ár:

$0.6211
$0.6211
-2.48%1D
USD
Avantis (AVNT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:44:03 (UTC+8)

Avantis (AVNT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.6122
$ 0.6122
24h alacsony
$ 0.6695
$ 0.6695
24h magas

$ 0.6122
$ 0.6122

$ 0.6695
$ 0.6695

$ 2.662191408541985
$ 2.662191408541985

$ 0.17956381875221758
$ 0.17956381875221758

-2.16%

-2.48%

-23.24%

-23.24%

Avantis (AVNT) valós idejű ár: $ 0.6211. Az elmúlt 24 órában, a(z)AVNT legalacsonyabb ára $ 0.6122, legmagasabb ára pedig $ 0.6695 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AVNT valaha volt legmagasabb ára $ 2.662191408541985, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.17956381875221758 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AVNT változása a következő volt: -2.16% az elmúlt órában, -2.48% az elmúlt 24 órában, és -23.24% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Avantis (AVNT) piaci információk

No.198

$ 160.37M
$ 160.37M

$ 1.53M
$ 1.53M

$ 621.10M
$ 621.10M

258.21M
258.21M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

25.82%

0.01%

BASE

A(z) Avantis jelenlegi piaci plafonja $ 160.37M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 1.53M. A(z) AVNT keringésben lévő tokenszáma 258.21M, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 621.10M.

Avantis (AVNT) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Avantis mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.015795-2.48%
30 nap$ -0.6002-49.15%
60 nap$ +0.5711+1,142.20%
90 nap$ +0.5711+1,142.20%
Avantis árváltozása ma

A mai napon a(z) AVNT ára $ -0.015795 (-2.48%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Avantis 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.6002 (-49.15%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Avantis 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) AVNT ára $ +0.5711 (+1,142.20%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Avantis 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.5711 (+1,142.20%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Avantis (AVNT) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Avantis árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Avantis (AVNT)

Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.

Avantis elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Avantis befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd AVNT a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Avantis a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Avantis vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Avantis árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Avantis (AVNT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Avantis (AVNT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Avantis rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Avantis árelőrejelzését most!

Avantis (AVNT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Avantis (AVNT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AVNT token kapcsán!

Hogyan vásárolj Avantis (AVNT)

A következőt szeretnél vásárolni: Avantis? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Avantis eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

AVNT helyi valutákra

1 Avantis(AVNT) - VND
16,344.2465
1 Avantis(AVNT) - AUD
A$0.944072
1 Avantis(AVNT) - GBP
0.472036
1 Avantis(AVNT) - EUR
0.534146
1 Avantis(AVNT) - USD
$0.6211
1 Avantis(AVNT) - MYR
RM2.602409
1 Avantis(AVNT) - TRY
26.123466
1 Avantis(AVNT) - JPY
¥95.6494
1 Avantis(AVNT) - ARS
ARS$898.837287
1 Avantis(AVNT) - RUB
50.234568
1 Avantis(AVNT) - INR
55.141258
1 Avantis(AVNT) - IDR
Rp10,351.662526
1 Avantis(AVNT) - PHP
36.45857
1 Avantis(AVNT) - EGP
￡E.29.365608
1 Avantis(AVNT) - BRL
R$3.335307
1 Avantis(AVNT) - CAD
C$0.86954
1 Avantis(AVNT) - BDT
75.687246
1 Avantis(AVNT) - NGN
897.539188
1 Avantis(AVNT) - COP
$2,407.358756
1 Avantis(AVNT) - ZAR
R.10.751241
1 Avantis(AVNT) - UAH
25.955769
1 Avantis(AVNT) - TZS
T.Sh.1,526.0427
1 Avantis(AVNT) - VES
Bs137.2631
1 Avantis(AVNT) - CLP
$585.0762
1 Avantis(AVNT) - PKR
Rs175.199888
1 Avantis(AVNT) - KZT
327.928378
1 Avantis(AVNT) - THB
฿20.129851
1 Avantis(AVNT) - TWD
NT$19.123669
1 Avantis(AVNT) - AED
د.إ2.279437
1 Avantis(AVNT) - CHF
Fr0.49688
1 Avantis(AVNT) - HKD
HK$4.825947
1 Avantis(AVNT) - AMD
֏237.055237
1 Avantis(AVNT) - MAD
.د.م5.738964
1 Avantis(AVNT) - MXN
$11.521405
1 Avantis(AVNT) - SAR
ريال2.322914
1 Avantis(AVNT) - ETB
Br95.432015
1 Avantis(AVNT) - KES
KSh80.066001
1 Avantis(AVNT) - JOD
د.أ0.4403599
1 Avantis(AVNT) - PLN
2.291859
1 Avantis(AVNT) - RON
лв2.739051
1 Avantis(AVNT) - SEK
kr5.894239
1 Avantis(AVNT) - BGN
лв1.049659
1 Avantis(AVNT) - HUF
Ft209.049838
1 Avantis(AVNT) - CZK
13.10521
1 Avantis(AVNT) - KWD
د.ك0.1900566
1 Avantis(AVNT) - ILS
2.018575
1 Avantis(AVNT) - BOB
Bs4.279379
1 Avantis(AVNT) - AZN
1.05587
1 Avantis(AVNT) - TJS
SM5.701698
1 Avantis(AVNT) - GEL
1.683181
1 Avantis(AVNT) - AOA
Kz568.250601
1 Avantis(AVNT) - BHD
.د.ب0.2329125
1 Avantis(AVNT) - BMD
$0.6211
1 Avantis(AVNT) - DKK
kr4.018517
1 Avantis(AVNT) - HNL
L16.291453
1 Avantis(AVNT) - MUR
28.409114
1 Avantis(AVNT) - NAD
$10.738819
1 Avantis(AVNT) - NOK
kr6.285532
1 Avantis(AVNT) - NZD
$1.080714
1 Avantis(AVNT) - PAB
B/.0.6211
1 Avantis(AVNT) - PGK
K2.60862
1 Avantis(AVNT) - QAR
ر.ق2.254593
1 Avantis(AVNT) - RSD
дин.62.824265
1 Avantis(AVNT) - UZS
soʻm7,483.130809
1 Avantis(AVNT) - ALL
L51.855639
1 Avantis(AVNT) - ANG
ƒ1.111769
1 Avantis(AVNT) - AWG
ƒ1.111769
1 Avantis(AVNT) - BBD
$1.2422
1 Avantis(AVNT) - BAM
KM1.043448
1 Avantis(AVNT) - BIF
Fr1,821.0652
1 Avantis(AVNT) - BND
$0.801219
1 Avantis(AVNT) - BSD
$0.6211
1 Avantis(AVNT) - JMD
$99.407055
1 Avantis(AVNT) - KHR
2,484.4
1 Avantis(AVNT) - KMF
Fr264.5886
1 Avantis(AVNT) - LAK
13,502.173643
1 Avantis(AVNT) - LKR
රු188.553538
1 Avantis(AVNT) - MDL
L10.533856
1 Avantis(AVNT) - MGA
Ar2,785.19873
1 Avantis(AVNT) - MOP
P4.956378
1 Avantis(AVNT) - MVR
9.50283
1 Avantis(AVNT) - MWK
MK1,074.56511
1 Avantis(AVNT) - MZN
MT39.68829
1 Avantis(AVNT) - NPR
रु87.848384
1 Avantis(AVNT) - PYG
4,373.7862
1 Avantis(AVNT) - RWF
Fr899.9739
1 Avantis(AVNT) - SBD
$5.111653
1 Avantis(AVNT) - SCR
8.968684
1 Avantis(AVNT) - SRD
$23.91235
1 Avantis(AVNT) - SVC
$5.415992
1 Avantis(AVNT) - SZL
L10.732608
1 Avantis(AVNT) - TMT
m2.17385
1 Avantis(AVNT) - TND
د.ت1.826034
1 Avantis(AVNT) - TTD
$4.192425
1 Avantis(AVNT) - UGX
Sh2,156.4592
1 Avantis(AVNT) - XAF
Fr352.7848
1 Avantis(AVNT) - XCD
$1.67697
1 Avantis(AVNT) - XOF
Fr352.7848
1 Avantis(AVNT) - XPF
Fr63.9733
1 Avantis(AVNT) - BWP
P8.316529
1 Avantis(AVNT) - BZD
$1.2422
1 Avantis(AVNT) - CVE
$59.172197
1 Avantis(AVNT) - DJF
Fr109.9347
1 Avantis(AVNT) - DOP
$39.793877
1 Avantis(AVNT) - DZD
د.ج80.463505
1 Avantis(AVNT) - FJD
$1.422319
1 Avantis(AVNT) - GNF
Fr5,400.4645
1 Avantis(AVNT) - GTQ
Q4.745204
1 Avantis(AVNT) - GYD
$129.580093
1 Avantis(AVNT) - ISK
kr77.6375

Avantis Forrás

A(z) Avantis alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Avantis Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Avantis

Mennyit ér ma a(z) Avantis (AVNT)?
A(z) élő AVNT ár a(z) USD esetében 0.6211 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AVNT ára a(z) USD esetében?
A(z) AVNT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.6211. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Avantis piaci plafonja?
A(z) AVNT piaci plafonja $ 160.37M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AVNT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AVNT keringésben lévő tokenszáma 258.21M USD.
Mi volt a(z) AVNT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AVNT mindenkori legmagasabb ára 2.662191408541985 USD.
Mi volt a(z) AVNT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AVNT mindenkori legalacsonyabb ára 0.17956381875221758 USD.
Mekkora a(z) AVNT kereskedési volumene?
A(z) AVNT élő 24 órás kereskedési volumene $ 1.53M USD.
A(z) AVNT ára emelkedni fog idén?
A(z) AVNT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AVNT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:44:03 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

AVNT-USD kalkulátor

Összeg

AVNT
AVNT
USD
USD

1 AVNT = 0.6211 USD

AVNT kereskedés

AVNT/USDT
$0.6211
$0.6211
-2.51%

$110,241.02

$3,888.00

$0.02549

$188.05

$1.2092

