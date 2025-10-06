Mi a(z) Avantis (AVNT)

Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Avantis Mennyit ér ma a(z) Avantis (AVNT)? A(z) élő AVNT ár a(z) USD esetében 0.6211 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) AVNT ára a(z) USD esetében? $ 0.6211 . Keresd fel a A(z) AVNT jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) Avantis piaci plafonja? A(z) AVNT piaci plafonja $ 160.37M USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) AVNT keringésben lévő tokenszáma? A(z) AVNT keringésben lévő tokenszáma 258.21M USD . Mi volt a(z) AVNT mindenkori legmagasabb ára? A(z) AVNT mindenkori legmagasabb ára 2.662191408541985 USD . Mi volt a(z) AVNT mindenkori legmagasabb ár? A(z) AVNT mindenkori legalacsonyabb ára 0.17956381875221758 USD . Mekkora a(z) AVNT kereskedési volumene? A(z) AVNT élő 24 órás kereskedési volumene $ 1.53M USD . A(z) AVNT ára emelkedni fog idén? A(z) AVNT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AVNT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

Avantis (AVNT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8) Típus Információ 11-02 15:42:00 Iparági frissítések The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion 11-01 15:13:00 Iparági frissítések Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history 11-01 13:14:00 Iparági frissítések Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains 10-31 18:37:21 Iparági frissítések Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear" 10-31 15:48:21 Iparági frissítések Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level 10-31 05:09:00 Iparági frissítések $1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

