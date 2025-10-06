TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő Aster ár ma 1.2095 USD. Kövesd nyomon a(z) ASTER USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ASTER ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Aster Logó

Aster árfolyam(ASTER)

1 ASTER-USD élő ár:

$1.211
$1.211$1.211
-4.03%1D
USD
Aster (ASTER) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:43:07 (UTC+8)

Aster (ASTER) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.9061
$ 0.9061$ 0.9061
24h alacsony
$ 1.2843
$ 1.2843$ 1.2843
24h magas

$ 0.9061
$ 0.9061$ 0.9061

$ 1.2843
$ 1.2843$ 1.2843

$ 2.419058923870731
$ 2.419058923870731$ 2.419058923870731

$ 0.08438718204444161
$ 0.08438718204444161$ 0.08438718204444161

-1.41%

-4.03%

+4.12%

+4.12%

Aster (ASTER) valós idejű ár: $ 1.2095. Az elmúlt 24 órában, a(z)ASTER legalacsonyabb ára $ 0.9061, legmagasabb ára pedig $ 1.2843 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ASTER valaha volt legmagasabb ára $ 2.419058923870731, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.08438718204444161 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ASTER változása a következő volt: -1.41% az elmúlt órában, -4.03% az elmúlt 24 órában, és +4.12% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Aster (ASTER) piaci információk

No.46

$ 2.44B
$ 2.44B$ 2.44B

$ 61.62M
$ 61.62M$ 61.62M

$ 9.68B
$ 9.68B$ 9.68B

2.02B
2.02B 2.02B

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

25.22%

0.05%

BSC

A(z) Aster jelenlegi piaci plafonja $ 2.44B, és a 24 órás kereskedési volumene $ 61.62M. A(z) ASTER keringésben lévő tokenszáma 2.02B, és a teljes tokenszám 8000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.68B.

Aster (ASTER) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Aster mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.050853-4.03%
30 nap$ -0.9321-43.53%
60 nap$ +0.9095+303.16%
90 nap$ +0.9095+303.16%
Aster árváltozása ma

A mai napon a(z) ASTER ára $ -0.050853 (-4.03%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Aster 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.9321 (-43.53%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Aster 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) ASTER ára $ +0.9095 (+303.16%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Aster 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.9095 (+303.16%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Aster (ASTER) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Aster árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Aster (ASTER)

Aster is a next-generation decentralized perpetual exchange built for everyone.Following Astherus' merger with APX Finance in late 2024, this new identity is more than just a name change. We’re revolutionizing the way people trade perpetual contracts and utilize assets in the decentralized world.

Aster elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Aster befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd ASTER a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Aster a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Aster vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Aster árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Aster (ASTER) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Aster (ASTER) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Aster rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Aster árelőrejelzését most!

Aster (ASTER) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Aster (ASTER) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ASTER token kapcsán!

Hogyan vásárolj Aster (ASTER)

A következőt szeretnél vásárolni: Aster? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Aster eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

ASTER helyi valutákra

1 Aster(ASTER) - VND
31,827.9925
1 Aster(ASTER) - AUD
A$1.83844
1 Aster(ASTER) - GBP
0.91922
1 Aster(ASTER) - EUR
1.04017
1 Aster(ASTER) - USD
$1.2095
1 Aster(ASTER) - MYR
RM5.067805
1 Aster(ASTER) - TRY
50.87157
1 Aster(ASTER) - JPY
¥186.263
1 Aster(ASTER) - ARS
ARS$1,750.352115
1 Aster(ASTER) - RUB
97.82436
1 Aster(ASTER) - INR
107.37941
1 Aster(ASTER) - IDR
Rp20,158.32527
1 Aster(ASTER) - PHP
70.99765
1 Aster(ASTER) - EGP
￡E.57.18516
1 Aster(ASTER) - BRL
R$6.495015
1 Aster(ASTER) - CAD
C$1.6933
1 Aster(ASTER) - BDT
147.38967
1 Aster(ASTER) - NGN
1,747.82426
1 Aster(ASTER) - COP
$4,687.97362
1 Aster(ASTER) - ZAR
R.20.936445
1 Aster(ASTER) - UAH
50.545005
1 Aster(ASTER) - TZS
T.Sh.2,971.7415
1 Aster(ASTER) - VES
Bs267.2995
1 Aster(ASTER) - CLP
$1,139.349
1 Aster(ASTER) - PKR
Rs341.17576
1 Aster(ASTER) - KZT
638.59181
1 Aster(ASTER) - THB
฿39.199895
1 Aster(ASTER) - TWD
NT$37.240505
1 Aster(ASTER) - AED
د.إ4.438865
1 Aster(ASTER) - CHF
Fr0.9676
1 Aster(ASTER) - HKD
HK$9.397815
1 Aster(ASTER) - AMD
֏461.629865
1 Aster(ASTER) - MAD
.د.م11.17578
1 Aster(ASTER) - MXN
$22.436225
1 Aster(ASTER) - SAR
ريال4.52353
1 Aster(ASTER) - ETB
Br185.839675
1 Aster(ASTER) - KES
KSh155.916645
1 Aster(ASTER) - JOD
د.أ0.8575355
1 Aster(ASTER) - PLN
4.463055
1 Aster(ASTER) - RON
лв5.333895
1 Aster(ASTER) - SEK
kr11.478155
1 Aster(ASTER) - BGN
лв2.044055
1 Aster(ASTER) - HUF
Ft407.09351
1 Aster(ASTER) - CZK
25.52045
1 Aster(ASTER) - KWD
د.ك0.370107
1 Aster(ASTER) - ILS
3.930875
1 Aster(ASTER) - BOB
Bs8.333455
1 Aster(ASTER) - AZN
2.05615
1 Aster(ASTER) - TJS
SM11.10321
1 Aster(ASTER) - GEL
3.277745
1 Aster(ASTER) - AOA
Kz1,106.583645
1 Aster(ASTER) - BHD
.د.ب0.4535625
1 Aster(ASTER) - BMD
$1.2095
1 Aster(ASTER) - DKK
kr7.825465
1 Aster(ASTER) - HNL
L31.725185
1 Aster(ASTER) - MUR
55.32253
1 Aster(ASTER) - NAD
$20.912255
1 Aster(ASTER) - NOK
kr12.24014
1 Aster(ASTER) - NZD
$2.10453
1 Aster(ASTER) - PAB
B/.1.2095
1 Aster(ASTER) - PGK
K5.0799
1 Aster(ASTER) - QAR
ر.ق4.390485
1 Aster(ASTER) - RSD
дин.122.340925
1 Aster(ASTER) - UZS
soʻm14,572.285805
1 Aster(ASTER) - ALL
L100.981155
1 Aster(ASTER) - ANG
ƒ2.165005
1 Aster(ASTER) - AWG
ƒ2.165005
1 Aster(ASTER) - BBD
$2.419
1 Aster(ASTER) - BAM
KM2.03196
1 Aster(ASTER) - BIF
Fr3,546.254
1 Aster(ASTER) - BND
$1.560255
1 Aster(ASTER) - BSD
$1.2095
1 Aster(ASTER) - JMD
$193.580475
1 Aster(ASTER) - KHR
4,838
1 Aster(ASTER) - KMF
Fr515.247
1 Aster(ASTER) - LAK
26,293.477735
1 Aster(ASTER) - LKR
රු367.18001
1 Aster(ASTER) - MDL
L20.51312
1 Aster(ASTER) - MGA
Ar5,423.76085
1 Aster(ASTER) - MOP
P9.65181
1 Aster(ASTER) - MVR
18.50535
1 Aster(ASTER) - MWK
MK2,092.55595
1 Aster(ASTER) - MZN
MT77.28705
1 Aster(ASTER) - NPR
रु171.07168
1 Aster(ASTER) - PYG
8,517.299
1 Aster(ASTER) - RWF
Fr1,752.5655
1 Aster(ASTER) - SBD
$9.954185
1 Aster(ASTER) - SCR
17.46518
1 Aster(ASTER) - SRD
$46.56575
1 Aster(ASTER) - SVC
$10.54684
1 Aster(ASTER) - SZL
L20.90016
1 Aster(ASTER) - TMT
m4.23325
1 Aster(ASTER) - TND
د.ت3.55593
1 Aster(ASTER) - TTD
$8.164125
1 Aster(ASTER) - UGX
Sh4,199.384
1 Aster(ASTER) - XAF
Fr686.996
1 Aster(ASTER) - XCD
$3.26565
1 Aster(ASTER) - XOF
Fr686.996
1 Aster(ASTER) - XPF
Fr124.5785
1 Aster(ASTER) - BWP
P16.195205
1 Aster(ASTER) - BZD
$2.419
1 Aster(ASTER) - CVE
$115.229065
1 Aster(ASTER) - DJF
Fr214.0815
1 Aster(ASTER) - DOP
$77.492665
1 Aster(ASTER) - DZD
د.ج156.690725
1 Aster(ASTER) - FJD
$2.769755
1 Aster(ASTER) - GNF
Fr10,516.6025
1 Aster(ASTER) - GTQ
Q9.24058
1 Aster(ASTER) - GYD
$252.337985
1 Aster(ASTER) - ISK
kr151.1875

Aster Forrás

A(z) Aster alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Aster Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Aster

Mennyit ér ma a(z) Aster (ASTER)?
A(z) élő ASTER ár a(z) USD esetében 1.2095 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ASTER ára a(z) USD esetében?
A(z) ASTER jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.2095. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Aster piaci plafonja?
A(z) ASTER piaci plafonja $ 2.44B USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ASTER keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ASTER keringésben lévő tokenszáma 2.02B USD.
Mi volt a(z) ASTER mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ASTER mindenkori legmagasabb ára 2.419058923870731 USD.
Mi volt a(z) ASTER mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ASTER mindenkori legalacsonyabb ára 0.08438718204444161 USD.
Mekkora a(z) ASTER kereskedési volumene?
A(z) ASTER élő 24 órás kereskedési volumene $ 61.62M USD.
A(z) ASTER ára emelkedni fog idén?
A(z) ASTER a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ASTER árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:43:07 (UTC+8)

Aster (ASTER) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

1 ASTER = 1.2095 USD

