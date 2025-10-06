TőzsdeDEX+
A(z) élő Ani Grok Companion ár ma 0.001122 USD. Kövesd nyomon a(z) ANI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ANI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ANI

ANI árinformációk

Mi a(z) ANI

ANI tokenomikai adatai

ANI árelőrejelzés

ANI előzmények

ANI Vásárlási útmutató

ANI-fiat valutaváltó

ANI spot

ANI USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Ani Grok Companion Logó

Ani Grok Companion árfolyam(ANI)

1 ANI-USD élő ár:

0.00%1D
USD
Ani Grok Companion (ANI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:41:41 (UTC+8)

Ani Grok Companion (ANI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

Ani Grok Companion (ANI) valós idejű ár: $ 0.001122. Az elmúlt 24 órában, a(z)ANI legalacsonyabb ára $ 0.001093, legmagasabb ára pedig $ 0.001181 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ANI valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ANI változása a következő volt: +1.26% az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és -27.80% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Ani Grok Companion (ANI) piaci információk

$ 67.11K
$ 67.11K$ 67.11K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

SOL

A(z) Ani Grok Companion jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 67.11K. A(z) ANI keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám --. A teljes hígított értékelés (FDV) --.

Ani Grok Companion (ANI) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Ani Grok Companion mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 00.00%
30 nap$ -0.002136-65.57%
60 nap$ -0.004021-78.19%
90 nap$ -0.035838-96.97%
Ani Grok Companion árváltozása ma

A mai napon a(z) ANI ára $ 0 (0.00%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Ani Grok Companion 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.002136 (-65.57%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Ani Grok Companion 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) ANI ára $ -0.004021 (-78.19%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Ani Grok Companion 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.035838 (-96.97%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Ani Grok Companion (ANI) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Ani Grok Companion árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Ani Grok Companion (ANI)

Ani is an AI + anime-themed meme coin, its name blending "Anime" and "AI." It stems from Ani, one of the first AI characters in the Grok iOS app by Elon Musk’s xAI—a personality-driven AI Musk has personally promoted on X.

Ani Grok Companion elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Ani Grok Companion befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd ANI a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Ani Grok Companion a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Ani Grok Companion vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Ani Grok Companion árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Ani Grok Companion (ANI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Ani Grok Companion (ANI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Ani Grok Companion rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Ani Grok Companion árelőrejelzését most!

Ani Grok Companion (ANI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Ani Grok Companion (ANI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ANI token kapcsán!

Hogyan vásárolj Ani Grok Companion (ANI)

A következőt szeretnél vásárolni: Ani Grok Companion? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Ani Grok Companion eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

ANI helyi valutákra

1 Ani Grok Companion(ANI) - VND
29.52543
1 Ani Grok Companion(ANI) - AUD
A$0.00170544
1 Ani Grok Companion(ANI) - GBP
0.00085272
1 Ani Grok Companion(ANI) - EUR
0.00096492
1 Ani Grok Companion(ANI) - USD
$0.001122
1 Ani Grok Companion(ANI) - MYR
RM0.00470118
1 Ani Grok Companion(ANI) - TRY
0.04719132
1 Ani Grok Companion(ANI) - JPY
¥0.172788
1 Ani Grok Companion(ANI) - ARS
ARS$1.62372474
1 Ani Grok Companion(ANI) - RUB
0.09074736
1 Ani Grok Companion(ANI) - INR
0.09961116
1 Ani Grok Companion(ANI) - IDR
Rp18.69999252
1 Ani Grok Companion(ANI) - PHP
0.0658614
1 Ani Grok Companion(ANI) - EGP
￡E.0.05304816
1 Ani Grok Companion(ANI) - BRL
R$0.00602514
1 Ani Grok Companion(ANI) - CAD
C$0.0015708
1 Ani Grok Companion(ANI) - BDT
0.13672692
1 Ani Grok Companion(ANI) - NGN
1.62137976
1 Ani Grok Companion(ANI) - COP
$4.34882712
1 Ani Grok Companion(ANI) - ZAR
R.0.01942182
1 Ani Grok Companion(ANI) - UAH
0.04688838
1 Ani Grok Companion(ANI) - TZS
T.Sh.2.756754
1 Ani Grok Companion(ANI) - VES
Bs0.247962
1 Ani Grok Companion(ANI) - CLP
$1.056924
1 Ani Grok Companion(ANI) - PKR
Rs0.31649376
1 Ani Grok Companion(ANI) - KZT
0.59239356
1 Ani Grok Companion(ANI) - THB
฿0.03636402
1 Ani Grok Companion(ANI) - TWD
NT$0.03454638
1 Ani Grok Companion(ANI) - AED
د.إ0.00411774
1 Ani Grok Companion(ANI) - CHF
Fr0.0008976
1 Ani Grok Companion(ANI) - HKD
HK$0.00871794
1 Ani Grok Companion(ANI) - AMD
֏0.42823374
1 Ani Grok Companion(ANI) - MAD
.د.م0.01036728
1 Ani Grok Companion(ANI) - MXN
$0.0208131
1 Ani Grok Companion(ANI) - SAR
ريال0.00419628
1 Ani Grok Companion(ANI) - ETB
Br0.1723953
1 Ani Grok Companion(ANI) - KES
KSh0.14463702
1 Ani Grok Companion(ANI) - JOD
د.أ0.000795498
1 Ani Grok Companion(ANI) - PLN
0.00414018
1 Ani Grok Companion(ANI) - RON
лв0.00494802
1 Ani Grok Companion(ANI) - SEK
kr0.01064778
1 Ani Grok Companion(ANI) - BGN
лв0.00189618
1 Ani Grok Companion(ANI) - HUF
Ft0.37764276
1 Ani Grok Companion(ANI) - CZK
0.0236742
1 Ani Grok Companion(ANI) - KWD
د.ك0.000343332
1 Ani Grok Companion(ANI) - ILS
0.0036465
1 Ani Grok Companion(ANI) - BOB
Bs0.00773058
1 Ani Grok Companion(ANI) - AZN
0.0019074
1 Ani Grok Companion(ANI) - TJS
SM0.01029996
1 Ani Grok Companion(ANI) - GEL
0.00304062
1 Ani Grok Companion(ANI) - AOA
Kz1.02652902
1 Ani Grok Companion(ANI) - BHD
.د.ب0.00042075
1 Ani Grok Companion(ANI) - BMD
$0.001122
1 Ani Grok Companion(ANI) - DKK
kr0.00725934
1 Ani Grok Companion(ANI) - HNL
L0.02943006
1 Ani Grok Companion(ANI) - MUR
0.05132028
1 Ani Grok Companion(ANI) - NAD
$0.01939938
1 Ani Grok Companion(ANI) - NOK
kr0.01135464
1 Ani Grok Companion(ANI) - NZD
$0.00195228
1 Ani Grok Companion(ANI) - PAB
B/.0.001122
1 Ani Grok Companion(ANI) - PGK
K0.0047124
1 Ani Grok Companion(ANI) - QAR
ر.ق0.00407286
1 Ani Grok Companion(ANI) - RSD
дин.0.1134903
1 Ani Grok Companion(ANI) - UZS
soʻm13.51806918
1 Ani Grok Companion(ANI) - ALL
L0.09367578
1 Ani Grok Companion(ANI) - ANG
ƒ0.00200838
1 Ani Grok Companion(ANI) - AWG
ƒ0.00200838
1 Ani Grok Companion(ANI) - BBD
$0.002244
1 Ani Grok Companion(ANI) - BAM
KM0.00188496
1 Ani Grok Companion(ANI) - BIF
Fr3.289704
1 Ani Grok Companion(ANI) - BND
$0.00144738
1 Ani Grok Companion(ANI) - BSD
$0.001122
1 Ani Grok Companion(ANI) - JMD
$0.1795761
1 Ani Grok Companion(ANI) - KHR
4.488
1 Ani Grok Companion(ANI) - KMF
Fr0.477972
1 Ani Grok Companion(ANI) - LAK
24.39130386
1 Ani Grok Companion(ANI) - LKR
රු0.34061676
1 Ani Grok Companion(ANI) - MDL
L0.01902912
1 Ani Grok Companion(ANI) - MGA
Ar5.0313846
1 Ani Grok Companion(ANI) - MOP
P0.00895356
1 Ani Grok Companion(ANI) - MVR
0.0171666
1 Ani Grok Companion(ANI) - MWK
MK1.9411722
1 Ani Grok Companion(ANI) - MZN
MT0.0716958
1 Ani Grok Companion(ANI) - NPR
रु0.15869568
1 Ani Grok Companion(ANI) - PYG
7.901124
1 Ani Grok Companion(ANI) - RWF
Fr1.625778
1 Ani Grok Companion(ANI) - SBD
$0.00923406
1 Ani Grok Companion(ANI) - SCR
0.01620168
1 Ani Grok Companion(ANI) - SRD
$0.043197
1 Ani Grok Companion(ANI) - SVC
$0.00978384
1 Ani Grok Companion(ANI) - SZL
L0.01938816
1 Ani Grok Companion(ANI) - TMT
m0.003927
1 Ani Grok Companion(ANI) - TND
د.ت0.00329868
1 Ani Grok Companion(ANI) - TTD
$0.0075735
1 Ani Grok Companion(ANI) - UGX
Sh3.895584
1 Ani Grok Companion(ANI) - XAF
Fr0.637296
1 Ani Grok Companion(ANI) - XCD
$0.0030294
1 Ani Grok Companion(ANI) - XOF
Fr0.637296
1 Ani Grok Companion(ANI) - XPF
Fr0.115566
1 Ani Grok Companion(ANI) - BWP
P0.01502358
1 Ani Grok Companion(ANI) - BZD
$0.002244
1 Ani Grok Companion(ANI) - CVE
$0.10689294
1 Ani Grok Companion(ANI) - DJF
Fr0.198594
1 Ani Grok Companion(ANI) - DOP
$0.07188654
1 Ani Grok Companion(ANI) - DZD
د.ج0.1453551
1 Ani Grok Companion(ANI) - FJD
$0.00256938
1 Ani Grok Companion(ANI) - GNF
Fr9.75579
1 Ani Grok Companion(ANI) - GTQ
Q0.00857208
1 Ani Grok Companion(ANI) - GYD
$0.23408286
1 Ani Grok Companion(ANI) - ISK
kr0.14025

Ani Grok Companion Forrás

A(z) Ani Grok Companion alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Ani Grok Companion

Mennyit ér ma a(z) Ani Grok Companion (ANI)?
A(z) élő ANI ár a(z) USD esetében 0.001122 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ANI ára a(z) USD esetében?
A(z) ANI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.001122. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Ani Grok Companion piaci plafonja?
A(z) ANI piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ANI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ANI keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) ANI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ANI mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) ANI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ANI mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) ANI kereskedési volumene?
A(z) ANI élő 24 órás kereskedési volumene $ 67.11K USD.
A(z) ANI ára emelkedni fog idén?
A(z) ANI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ANI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:41:41 (UTC+8)

Ani Grok Companion (ANI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

