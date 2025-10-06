TőzsdeDEX+
A(z) élő 0G ár ma 0.987 USD. Kövesd nyomon a(z) 0G USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) 0G ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: 0G

0G árinformációk

Mi a(z) 0G

0G fehér könyv

0G hivatalos webhely

0G tokenomikai adatai

0G árelőrejelzés

0G előzmények

0G Vásárlási útmutató

0G-fiat valutaváltó

0G spot

0G USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

0G Logó

0G árfolyam(0G)

1 0G-USD élő ár:

$0.987
$0.987$0.987
+2.17%1D
USD
0G (0G) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:38:04 (UTC+8)

0G (0G) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.942
$ 0.942$ 0.942
24h alacsony
$ 1.103
$ 1.103$ 1.103
24h magas

$ 0.942
$ 0.942$ 0.942

$ 1.103
$ 1.103$ 1.103

--
----

--
----

+1.43%

+2.17%

-44.87%

-44.87%

0G (0G) valós idejű ár: $ 0.987. Az elmúlt 24 órában, a(z)0G legalacsonyabb ára $ 0.942, legmagasabb ára pedig $ 1.103 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) 0G valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) 0G változása a következő volt: +1.43% az elmúlt órában, +2.17% az elmúlt 24 órában, és -44.87% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

0G (0G) piaci információk

--
----

$ 4.22M
$ 4.22M$ 4.22M

$ 987.00M
$ 987.00M$ 987.00M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ZEROGRAVITY

A(z) 0G jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 4.22M. A(z) 0G keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 987.00M.

0G (0G) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a 0G mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.02096+2.17%
30 nap$ -2.153-68.57%
60 nap$ +0.237+31.60%
90 nap$ +0.237+31.60%
0G árváltozása ma

A mai napon a(z) 0G ára $ +0.02096 (+2.17%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

0G 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -2.153 (-68.57%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

0G 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) 0G ára $ +0.237 (+31.60%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

0G 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.237 (+31.60%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) 0G (0G) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) 0G árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) 0G (0G)

The 0G protocol is Web3’s largest deAIOS and L1 ecosystem; infinitely scalable infrastructure comprised of an L1 modular blockchain, cost-efficient storage, verifiable AI, generative agents, AI DA, and a unified service marketplace.

0G elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál 0G befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd 0G a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről 0G a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a 0G vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

0G árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) 0G (0G) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) 0G (0G) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) 0G rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) 0G árelőrejelzését most!

0G (0G) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) 0G (0G) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) 0G token kapcsán!

Hogyan vásárolj 0G (0G)

A következőt szeretnél vásárolni: 0G? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz 0G eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

0G helyi valutákra

1 0G(0G) - VND
25,972.905
1 0G(0G) - AUD
A$1.50024
1 0G(0G) - GBP
0.75012
1 0G(0G) - EUR
0.84882
1 0G(0G) - USD
$0.987
1 0G(0G) - MYR
RM4.13553
1 0G(0G) - TRY
41.51322
1 0G(0G) - JPY
¥151.998
1 0G(0G) - ARS
ARS$1,428.35679
1 0G(0G) - RUB
79.82856
1 0G(0G) - INR
87.62586
1 0G(0G) - IDR
Rp16,449.99342
1 0G(0G) - PHP
57.9369
1 0G(0G) - EGP
￡E.46.66536
1 0G(0G) - BRL
R$5.30019
1 0G(0G) - CAD
C$1.3818
1 0G(0G) - BDT
120.27582
1 0G(0G) - NGN
1,426.29396
1 0G(0G) - COP
$3,825.57252
1 0G(0G) - ZAR
R.17.08497
1 0G(0G) - UAH
41.24673
1 0G(0G) - TZS
T.Sh.2,425.059
1 0G(0G) - VES
Bs218.127
1 0G(0G) - CLP
$929.754
1 0G(0G) - PKR
Rs278.41296
1 0G(0G) - KZT
521.11626
1 0G(0G) - THB
฿31.98867
1 0G(0G) - TWD
NT$30.38973
1 0G(0G) - AED
د.إ3.62229
1 0G(0G) - CHF
Fr0.7896
1 0G(0G) - HKD
HK$7.66899
1 0G(0G) - AMD
֏376.70829
1 0G(0G) - MAD
.د.م9.11988
1 0G(0G) - MXN
$18.30885
1 0G(0G) - SAR
ريال3.69138
1 0G(0G) - ETB
Br151.65255
1 0G(0G) - KES
KSh127.23417
1 0G(0G) - JOD
د.أ0.699783
1 0G(0G) - PLN
3.64203
1 0G(0G) - RON
лв4.35267
1 0G(0G) - SEK
kr9.36663
1 0G(0G) - BGN
лв1.66803
1 0G(0G) - HUF
Ft332.20446
1 0G(0G) - CZK
20.8257
1 0G(0G) - KWD
د.ك0.302022
1 0G(0G) - ILS
3.20775
1 0G(0G) - BOB
Bs6.80043
1 0G(0G) - AZN
1.6779
1 0G(0G) - TJS
SM9.06066
1 0G(0G) - GEL
2.67477
1 0G(0G) - AOA
Kz903.01617
1 0G(0G) - BHD
.د.ب0.370125
1 0G(0G) - BMD
$0.987
1 0G(0G) - DKK
kr6.38589
1 0G(0G) - HNL
L25.88901
1 0G(0G) - MUR
45.14538
1 0G(0G) - NAD
$17.06523
1 0G(0G) - NOK
kr9.98844
1 0G(0G) - NZD
$1.71738
1 0G(0G) - PAB
B/.0.987
1 0G(0G) - PGK
K4.1454
1 0G(0G) - QAR
ر.ق3.58281
1 0G(0G) - RSD
дин.99.83505
1 0G(0G) - UZS
soʻm11,891.56353
1 0G(0G) - ALL
L82.40463
1 0G(0G) - ANG
ƒ1.76673
1 0G(0G) - AWG
ƒ1.76673
1 0G(0G) - BBD
$1.974
1 0G(0G) - BAM
KM1.65816
1 0G(0G) - BIF
Fr2,893.884
1 0G(0G) - BND
$1.27323
1 0G(0G) - BSD
$0.987
1 0G(0G) - JMD
$157.96935
1 0G(0G) - KHR
3,948
1 0G(0G) - KMF
Fr420.462
1 0G(0G) - LAK
21,456.52131
1 0G(0G) - LKR
රු299.63346
1 0G(0G) - MDL
L16.73952
1 0G(0G) - MGA
Ar4,426.0041
1 0G(0G) - MOP
P7.87626
1 0G(0G) - MVR
15.1011
1 0G(0G) - MWK
MK1,707.6087
1 0G(0G) - MZN
MT63.0693
1 0G(0G) - NPR
रु139.60128
1 0G(0G) - PYG
6,950.454
1 0G(0G) - RWF
Fr1,430.163
1 0G(0G) - SBD
$8.12301
1 0G(0G) - SCR
14.25228
1 0G(0G) - SRD
$37.9995
1 0G(0G) - SVC
$8.60664
1 0G(0G) - SZL
L17.05536
1 0G(0G) - TMT
m3.4545
1 0G(0G) - TND
د.ت2.90178
1 0G(0G) - TTD
$6.66225
1 0G(0G) - UGX
Sh3,426.864
1 0G(0G) - XAF
Fr560.616
1 0G(0G) - XCD
$2.6649
1 0G(0G) - XOF
Fr560.616
1 0G(0G) - XPF
Fr101.661
1 0G(0G) - BWP
P13.21593
1 0G(0G) - BZD
$1.974
1 0G(0G) - CVE
$94.03149
1 0G(0G) - DJF
Fr174.699
1 0G(0G) - DOP
$63.23709
1 0G(0G) - DZD
د.ج127.86585
1 0G(0G) - FJD
$2.26023
1 0G(0G) - GNF
Fr8,581.965
1 0G(0G) - GTQ
Q7.54068
1 0G(0G) - GYD
$205.91781
1 0G(0G) - ISK
kr123.375

0G Forrás

A(z) 0G alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos 0G Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések 0G

Mennyit ér ma a(z) 0G (0G)?
A(z) élő 0G ár a(z) USD esetében 0.987 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) 0G ára a(z) USD esetében?
A(z) 0G jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.987. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) 0G piaci plafonja?
A(z) 0G piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) 0G keringésben lévő tokenszáma?
A(z) 0G keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) 0G mindenkori legmagasabb ára?
A(z) 0G mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) 0G mindenkori legmagasabb ár?
A(z) 0G mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) 0G kereskedési volumene?
A(z) 0G élő 24 órás kereskedési volumene $ 4.22M USD.
A(z) 0G ára emelkedni fog idén?
A(z) 0G a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) 0G árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:38:04 (UTC+8)

0G (0G) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

0G-USD kalkulátor

Összeg

0G
0G
USD
USD

1 0G = 0.987 USD

0G kereskedés

0G/USDC
$0.986
$0.986$0.986
+1.96%
0G/USDT
$0.987
$0.987$0.987
+2.27%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$110,285.19
$110,285.19$110,285.19

+0.15%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,886.19
$3,886.19$3,886.19

+0.85%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02549
$0.02549$0.02549

-3.11%

Solana Logó

Solana

SOL

$187.75
$187.75$187.75

+2.16%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.2156
$1.2156$1.2156

-3.66%

