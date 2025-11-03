Metronome Synth ETH (MSETH) árelőrejelzés (USD)

A(z) Metronome Synth ETH árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) MSETH a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Metronome Synth ETH árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Metronome Synth ETH árfolyam előrejelzés
0.00%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:52:21 (UTC+8)

Metronome Synth ETH árelőrejelzése 2025-2050 USD

Metronome Synth ETH (MSETH) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Metronome Synth ETH ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 3,691.78.

Metronome Synth ETH (MSETH) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Metronome Synth ETH ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 3,876.3690.

Metronome Synth ETH (MSETH) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MSETH 2027-re jelzett ára $ 4,070.1874 10.25% növekedési aránnyal.

Metronome Synth ETH (MSETH) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MSETH 2028-ra jelzett ára $ 4,273.6968 15.76% növekedési aránnyal.

Metronome Synth ETH (MSETH) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MSETH 2029-es célára $ 4,487.3816 21.55% növekedési aránnyal.

Metronome Synth ETH (MSETH) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MSETH 2030-as célára $ 4,711.7507 27.63% növekedési aránnyal.

Metronome Synth ETH (MSETH) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Metronome Synth ETH ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 7,674.9454.

Metronome Synth ETH (MSETH) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Metronome Synth ETH ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 12,501.6774.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 3,691.78
    0.00%
  • 2026
    $ 3,876.3690
    5.00%
  • 2027
    $ 4,070.1874
    10.25%
  • 2028
    $ 4,273.6968
    15.76%
  • 2029
    $ 4,487.3816
    21.55%
  • 2030
    $ 4,711.7507
    27.63%
  • 2031
    $ 4,947.3382
    34.01%
  • 2032
    $ 5,194.7051
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 5,454.4404
    47.75%
  • 2034
    $ 5,727.1624
    55.13%
  • 2035
    $ 6,013.5206
    62.89%
  • 2036
    $ 6,314.1966
    71.03%
  • 2037
    $ 6,629.9064
    79.59%
  • 2038
    $ 6,961.4017
    88.56%
  • 2039
    $ 7,309.4718
    97.99%
  • 2040
    $ 7,674.9454
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) Metronome Synth ETH rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 3,691.78
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 3,692.2857
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 3,695.3200
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 3,706.9516
    0.41%
Metronome Synth ETH (MSETH) árelőrejelzése ma

A(z) MSETH előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $3,691.78. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Metronome Synth ETH (MSETH) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) MSETH árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $3,692.2857. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Metronome Synth ETH (MSETH) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) MSETH árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $3,695.3200. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Metronome Synth ETH (MSETH) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) MSETH előrejelzett ára $3,706.9516. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Metronome Synth ETH árstatisztikák

$ 35.64M
$ 35.64M$ 35.64M

9.66K
9.66K 9.66K

A legfrissebb MSETH ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) MSETH 9.66K keringésben lévő tokenszámmal és $ 35.64M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Metronome Synth ETH Korábbi ár

A(z) Metronome Synth ETH élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Metronome Synth ETH jelenlegi ára 3,691.78USD. A(z) Metronome Synth ETH (MSETH) forgalomban lévő kínálata 9.66K MSETH, így piaci kapitalizációja $35,639,516.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -4.06%
    $ -156.3493
    $ 3,900.05
    $ 3,684.57
  • 7 nap
    -11.13%
    $ -410.9767
    $ 4,481.6512
    $ 3,686.9422
  • 30 nap
    -17.72%
    $ -654.4189
    $ 4,481.6512
    $ 3,686.9422
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Metronome Synth ETH árfolyama $-156.3493 értékben változott, ami -4.06%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Metronome Synth ETH legmagasabb kereskedési értéke $4,481.6512, míg a legalacsonyabb $3,686.9422 volt. Az árváltozás mértéke -11.13% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) MSETH további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Metronome Synth ETH -17.72%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-654.4189 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) MSETH esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Metronome Synth ETH (MSETH) árelőrejelzési modul?

A(z) Metronome Synth ETH árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) MSETH lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Metronome Synth ETH következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) MSETH tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Metronome Synth ETH árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) MSETH jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) MSETH lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Metronome Synth ETH jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) MSETH árelőrejelzés?

MSETH Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: MSETH?
Az előrejelzéseid szerint a(z) MSETH -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) MSETH árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Metronome Synth ETH (MSETH) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett MSETH ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 MSETH 2026-ban?
1 Metronome Synth ETH (MSETH) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) MSETH 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) MSETH előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Metronome Synth ETH (MSETH) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 MSETH 2027-ig.
Mi a(z) MSETH becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Metronome Synth ETH (MSETH) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) MSETH becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Metronome Synth ETH (MSETH) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 MSETH 2030-ban?
1 Metronome Synth ETH (MSETH) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) MSETH 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) MSETH árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Metronome Synth ETH (MSETH) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 MSETH 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:52:21 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.