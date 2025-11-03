Metronome Synth ETH (MSETH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 3,733.6 $ 3,733.6 $ 3,733.6 24h alacsony $ 3,900.05 $ 3,900.05 $ 3,900.05 24h magas 24h alacsony $ 3,733.6$ 3,733.6 $ 3,733.6 24h magas $ 3,900.05$ 3,900.05 $ 3,900.05 Minden idők csúcspontja $ 4,925.56$ 4,925.56 $ 4,925.56 Legalacsonyabb ár $ 976.13$ 976.13 $ 976.13 Árváltozás (1H) -1.19% Árváltozás (1D) -3.39% Árváltozás (7D) -10.57% Árváltozás (7D) -10.57%

Metronome Synth ETH (MSETH) valós idejű ár: $3,736.04. Az elmúlt 24 órában, a(z)MSETH legalacsonyabb ára $ 3,733.6, legmagasabb ára pedig $ 3,900.05 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MSETH valaha volt legmagasabb ára $ 4,925.56, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 976.13 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MSETH változása a következő volt: -1.19% az elmúlt órában, -3.39% az elmúlt 24 órában, és -10.57% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Metronome Synth ETH (MSETH) piaci információk

Piaci érték $ 39.26M$ 39.26M $ 39.26M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 39.26M$ 39.26M $ 39.26M Forgalomban lévő készlet 10.48K 10.48K 10.48K Teljes tokenszám 10,477.30072998642 10,477.30072998642 10,477.30072998642

A(z) Metronome Synth ETH jelenlegi piaci plafonja $ 39.26M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MSETH keringésben lévő tokenszáma 10.48K, és a teljes tokenszám 10477.30072998642. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 39.26M.