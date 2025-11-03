Kava Lend (HARD) árelőrejelzés (USD)

A(z) Kava Lend árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) HARD a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Kava Lend árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Kava Lend árfolyam előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 19:49:45 (UTC+8)

Kava Lend árelőrejelzése 2025-2050 USD

Kava Lend (HARD) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Kava Lend ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.005176.

Kava Lend (HARD) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Kava Lend ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.005435.

Kava Lend (HARD) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) HARD 2027-re jelzett ára $ 0.005706 10.25% növekedési aránnyal.

Kava Lend (HARD) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) HARD 2028-ra jelzett ára $ 0.005992 15.76% növekedési aránnyal.

Kava Lend (HARD) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) HARD 2029-es célára $ 0.006291 21.55% növekedési aránnyal.

Kava Lend (HARD) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) HARD 2030-as célára $ 0.006606 27.63% növekedési aránnyal.

Kava Lend (HARD) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Kava Lend ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.010761.

Kava Lend (HARD) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Kava Lend ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.017528.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.005176
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005435
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005706
    10.25%
  • 2028
    $ 0.005992
    15.76%
  • 2029
    $ 0.006291
    21.55%
  • 2030
    $ 0.006606
    27.63%
  • 2031
    $ 0.006936
    34.01%
  • 2032
    $ 0.007283
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.007647
    47.75%
  • 2034
    $ 0.008030
    55.13%
  • 2035
    $ 0.008431
    62.89%
  • 2036
    $ 0.008853
    71.03%
  • 2037
    $ 0.009295
    79.59%
  • 2038
    $ 0.009760
    88.56%
  • 2039
    $ 0.010248
    97.99%
  • 2040
    $ 0.010761
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) Kava Lend rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.005176
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.005177
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.005181
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.005197
    0.41%
Kava Lend (HARD) árelőrejelzése ma

A(z) HARD előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.005176. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Kava Lend (HARD) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) HARD árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.005177. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Kava Lend (HARD) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) HARD árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.005181. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Kava Lend (HARD) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) HARD előrejelzett ára $0.005197. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Kava Lend árstatisztikák

$ 697.73K
$ 697.73K$ 697.73K

134.79M
134.79M 134.79M

A legfrissebb HARD ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) HARD 134.79M keringésben lévő tokenszámmal és $ 697.73K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Kava Lend Korábbi ár

A(z) Kava Lend élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Kava Lend jelenlegi ára 0.005176USD. A(z) Kava Lend (HARD) forgalomban lévő kínálata 134.79M HARD, így piaci kapitalizációja $697,732.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    5.11%
    $ 0.000251
    $ 0.005780
    $ 0.004875
  • 7 nap
    4.77%
    $ 0.000247
    $ 0.006940
    $ 0.003251
  • 30 nap
    63.05%
    $ 0.003263
    $ 0.006940
    $ 0.003251
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Kava Lend árfolyama $0.000251 értékben változott, ami 5.11%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Kava Lend legmagasabb kereskedési értéke $0.006940, míg a legalacsonyabb $0.003251 volt. Az árváltozás mértéke 4.77% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) HARD további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Kava Lend 63.05%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.003263 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) HARD esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Kava Lend (HARD) árelőrejelzési modul?

A(z) Kava Lend árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) HARD lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Kava Lend következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) HARD tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Kava Lend árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) HARD jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) HARD lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Kava Lend jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) HARD árelőrejelzés?

HARD Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: HARD?
Az előrejelzéseid szerint a(z) HARD -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) HARD árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Kava Lend (HARD) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett HARD ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 HARD 2026-ban?
1 Kava Lend (HARD) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) HARD 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) HARD előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Kava Lend (HARD) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 HARD 2027-ig.
Mi a(z) HARD becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Kava Lend (HARD) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) HARD becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Kava Lend (HARD) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 HARD 2030-ban?
1 Kava Lend (HARD) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) HARD 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) HARD árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Kava Lend (HARD) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 HARD 2040-ig.
Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.