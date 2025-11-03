TőzsdeDEX+
A(z) élő Kava Lend ár ma 0.00523603 USD. Kövesd nyomon a(z) HARD USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HARD ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

1 HARD-USD élő ár:

$0.00520453
$0.00520453$0.00520453
+3.60%1D
Kava Lend (HARD) Élő árdiagram
Kava Lend (HARD) árinformáció (USD)

Kava Lend (HARD) valós idejű ár: $0.00523603. Az elmúlt 24 órában, a(z)HARD legalacsonyabb ára $ 0.00460376, legmagasabb ára pedig $ 0.00578032 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HARD valaha volt legmagasabb ára $ 2.97, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00206758 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HARD változása a következő volt: -0.73% az elmúlt órában, +4.68% az elmúlt 24 órában, és +4.91% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Kava Lend (HARD) piaci információk

A(z) Kava Lend jelenlegi piaci plafonja $ 705.77K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HARD keringésben lévő tokenszáma 134.79M, és a teljes tokenszám 200000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.05M.

Kava Lend (HARD) árelőzmények USD

A(z) Kava LendUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.0002341.
A(z) Kava Lend USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0031724419.
A(z) Kava Lend USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0001888520.
A(z) Kava Lend USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.005208710902388078.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0002341+4.68%
30 nap$ +0.0031724419+60.59%
60 nap$ -0.0001888520-3.60%
90 nap$ -0.005208710902388078-49.86%

Mi a(z) Kava Lend (HARD)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Kava Lend (HARD) Erőforrás

Kava Lend árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Kava Lend (HARD) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Kava Lend (HARD) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Kava Lend rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Kava Lend árelőrejelzését most!

Kava Lend (HARD) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Kava Lend (HARD) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HARD token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Kava Lend (HARD)

Mennyit ér ma a(z) Kava Lend (HARD)?
A(z) élő HARD ár a(z) USD esetében 0.00523603 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) HARD ára a(z) USD esetében?
A(z) HARD jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00523603. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Kava Lend piaci plafonja?
A(z) HARD piaci plafonja $ 705.77K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) HARD keringésben lévő tokenszáma?
A(z) HARD keringésben lévő tokenszáma 134.79M USD.
Mi volt a(z) HARD mindenkori legmagasabb ára?
A(z) HARD mindenkori legmagasabb ára 2.97 USD.
Mi volt a(z) HARD mindenkori legmagasabb ár?
A(z) HARD mindenkori legalacsonyabb ára 0.00206758 USD.
Mekkora a(z) HARD kereskedési volumene?
A(z) HARD élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) HARD ára emelkedni fog idén?
A(z) HARD a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) HARD árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

