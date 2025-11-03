Kava Lend (HARD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00460376 $ 0.00460376 $ 0.00460376 24h alacsony $ 0.00578032 $ 0.00578032 $ 0.00578032 24h magas 24h alacsony $ 0.00460376$ 0.00460376 $ 0.00460376 24h magas $ 0.00578032$ 0.00578032 $ 0.00578032 Minden idők csúcspontja $ 2.97$ 2.97 $ 2.97 Legalacsonyabb ár $ 0.00206758$ 0.00206758 $ 0.00206758 Árváltozás (1H) -0.73% Árváltozás (1D) +4.68% Árváltozás (7D) +4.91% Árváltozás (7D) +4.91%

Kava Lend (HARD) valós idejű ár: $0.00523603. Az elmúlt 24 órában, a(z)HARD legalacsonyabb ára $ 0.00460376, legmagasabb ára pedig $ 0.00578032 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HARD valaha volt legmagasabb ára $ 2.97, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00206758 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HARD változása a következő volt: -0.73% az elmúlt órában, +4.68% az elmúlt 24 órában, és +4.91% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Kava Lend (HARD) piaci információk

Piaci érték $ 705.77K$ 705.77K $ 705.77K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Forgalomban lévő készlet 134.79M 134.79M 134.79M Teljes tokenszám 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

A(z) Kava Lend jelenlegi piaci plafonja $ 705.77K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HARD keringésben lévő tokenszáma 134.79M, és a teljes tokenszám 200000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.05M.