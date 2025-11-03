iLuminary Token (ILMT) árelőrejelzés (USD)

A(z) iLuminary Token árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) ILMT a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

ILMT vásárlása

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) iLuminary Token árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés iLuminary Token árelőrejelzése 2025-2050 USD iLuminary Token (ILMT) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) iLuminary Token ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.016688. iLuminary Token (ILMT) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) iLuminary Token ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.017522. iLuminary Token (ILMT) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) ILMT 2027-re jelzett ára $ 0.018399 10.25% növekedési aránnyal. iLuminary Token (ILMT) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) ILMT 2028-ra jelzett ára $ 0.019319 15.76% növekedési aránnyal. iLuminary Token (ILMT) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) ILMT 2029-es célára $ 0.020284 21.55% növekedési aránnyal. iLuminary Token (ILMT) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) ILMT 2030-as célára $ 0.021299 27.63% növekedési aránnyal. iLuminary Token (ILMT) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) iLuminary Token ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.034694. iLuminary Token (ILMT) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) iLuminary Token ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.056513. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.016688 0.00%

2026 $ 0.017522 5.00%

2027 $ 0.018399 10.25%

2028 $ 0.019319 15.76%

2029 $ 0.020284 21.55%

2030 $ 0.021299 27.63%

2031 $ 0.022364 34.01%

2032 $ 0.023482 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.024656 47.75%

2034 $ 0.025889 55.13%

2035 $ 0.027183 62.89%

2036 $ 0.028542 71.03%

2037 $ 0.029970 79.59%

2038 $ 0.031468 88.56%

2039 $ 0.033042 97.99%

2040 $ 0.034694 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) iLuminary Token rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.016688 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.016690 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.016704 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.016757 0.41% iLuminary Token (ILMT) árelőrejelzése ma A(z) ILMT előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.016688 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. iLuminary Token (ILMT) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) ILMT árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.016690 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. iLuminary Token (ILMT) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) ILMT árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.016704 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. iLuminary Token (ILMT) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) ILMT előrejelzett ára $0.016757 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális iLuminary Token árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 266.29K$ 266.29K $ 266.29K Forgalomban lévő készlet 15.96M 15.96M 15.96M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb ILMT ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) ILMT 15.96M keringésben lévő tokenszámmal és $ 266.29K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő ILMT ár megtekintése

iLuminary Token Korábbi ár A(z) iLuminary Token élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) iLuminary Token jelenlegi ára 0.016688USD. A(z) iLuminary Token (ILMT) forgalomban lévő kínálata 15.96M ILMT , így piaci kapitalizációja $266,286 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -1.69% $ -0.000287 $ 0.016975 $ 0.016797

7 nap 24.00% $ 0.004004 $ 0.017119 $ 0.009036

30 nap 84.70% $ 0.014134 $ 0.017119 $ 0.009036 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) iLuminary Token árfolyama $-0.000287 értékben változott, ami -1.69% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) iLuminary Token legmagasabb kereskedési értéke $0.017119 , míg a legalacsonyabb $0.009036 volt. Az árváltozás mértéke 24.00% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) ILMT további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) iLuminary Token 84.70% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.014134 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) ILMT esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) iLuminary Token (ILMT) árelőrejelzési modul? A(z) iLuminary Token árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) ILMT lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) iLuminary Token következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) ILMT tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) iLuminary Token árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) ILMT jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) ILMT lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) iLuminary Token jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) ILMT árelőrejelzés?

ILMT Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: ILMT? Az előrejelzéseid szerint a(z) ILMT -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) ILMT árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) iLuminary Token (ILMT) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett ILMT ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 ILMT 2026-ban? 1 iLuminary Token (ILMT) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) ILMT 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) ILMT előre jelzett ára 2027-ben? A(z) iLuminary Token (ILMT) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 ILMT 2027-ig. Mi a(z) ILMT becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) iLuminary Token (ILMT) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) ILMT becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) iLuminary Token (ILMT) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 ILMT 2030-ban? 1 iLuminary Token (ILMT) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) ILMT 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) ILMT árelőrejelzése 2040-re? A(z) iLuminary Token (ILMT) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 ILMT 2040-ig. Regisztráljon most