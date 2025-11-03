TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő iLuminary Token ár ma 0.01683643 USD. Kövesd nyomon a(z) ILMT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ILMT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő iLuminary Token ár ma 0.01683643 USD. Kövesd nyomon a(z) ILMT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ILMT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ILMT

ILMT árinformációk

Mi a(z) ILMT

ILMT fehér könyv

ILMT hivatalos webhely

ILMT tokenomikai adatai

ILMT árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

iLuminary Token Logó

iLuminary Token Ár (ILMT)

Nem listázott

1 ILMT-USD élő ár:

$0.01683643
$0.01683643$0.01683643
-1.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
iLuminary Token (ILMT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:37:32 (UTC+8)

iLuminary Token (ILMT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01679756
$ 0.01679756$ 0.01679756
24h alacsony
$ 0.01703876
$ 0.01703876$ 0.01703876
24h magas

$ 0.01679756
$ 0.01679756$ 0.01679756

$ 0.01703876
$ 0.01703876$ 0.01703876

$ 0.03000248
$ 0.03000248$ 0.03000248

$ 0.00183544
$ 0.00183544$ 0.00183544

+0.00%

-1.17%

+25.10%

+25.10%

iLuminary Token (ILMT) valós idejű ár: $0.01683643. Az elmúlt 24 órában, a(z)ILMT legalacsonyabb ára $ 0.01679756, legmagasabb ára pedig $ 0.01703876 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ILMT valaha volt legmagasabb ára $ 0.03000248, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00183544 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ILMT változása a következő volt: +0.00% az elmúlt órában, -1.17% az elmúlt 24 órában, és +25.10% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

iLuminary Token (ILMT) piaci információk

$ 268.65K
$ 268.65K$ 268.65K

--
----

$ 2.35M
$ 2.35M$ 2.35M

15.96M
15.96M 15.96M

139,389,969.730026
139,389,969.730026 139,389,969.730026

A(z) iLuminary Token jelenlegi piaci plafonja $ 268.65K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ILMT keringésben lévő tokenszáma 15.96M, és a teljes tokenszám 139389969.730026. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.35M.

iLuminary Token (ILMT) árelőzmények USD

A(z) iLuminary TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00020081142329178.
A(z) iLuminary Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0148935093.
A(z) iLuminary Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0550375539.
A(z) iLuminary Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.008504691752881123.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00020081142329178-1.17%
30 nap$ +0.0148935093+88.46%
60 nap$ +0.0550375539+326.90%
90 nap$ +0.008504691752881123+102.08%

Mi a(z) iLuminary Token (ILMT)

🟢 iLuminary Wallet Overview A non-custodial, multichain wallet, designed as a one-stop shop for seamless and secure digital asset management. Integrating AI and blockchain technology, iLuminary simplifies decentralized finance while prioritizing user security and accessibility.

🟢 The Product The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security.

🟢 4 Major UVPs of iLuminary • Comprehensive portfolio management and real-time market analytics, powered by AI, with BREG delivering personalized insights and financial guidance. • Cutting-edge security, with an AI-based Crypto Anti-Drainer system and biometric authentication, ensuring user assets remain safe. • Seamless EVM and non-EVM blockchain compatibility, offering maximum interoperability. • ILMT token economy, unlocking investments in real-world assets (RWA), access to lifestyle perks, debit cards, governance rights, and premium features, combined with gamified educational tools to enhance engagement and knowledge growth.

🟢 Already Working Product • V1 version, live with over 10,000 active wallets. • Integrated BREG AI mentor, providing personalized financial insights. • Robust Crypto Anti-Drainer feature, offering proactive protection against fraud. • Advanced security measures, including biometric authentication, multi-signature support, and cybersecurity audits, ensuring compliance and transparency.

🟢 Validation • More than 10,000 active wallets leveraging the iLuminaryAI Wallet. • Freemium model, driving mass adoption. • TG Game integration, with over 100,000 active users, fostering community engagement. • Security validated through a comprehensive cybersecurity audit and strategic partnerships.

🟢 Project Highlights • AI-driven financial guidance, with portfolio optimization via BREG. • ILMT token, enabling investments in real-world assets, lifestyle perks, debit cards, and governance rights. • Multi-blockchain interoperability, maximizing accessibility. • AI-based Crypto Anti-Drainer, combined with industry-leading security features. • Gamified ecosystem, encouraging engagement and learning. • Initial launchpad confirmed for Q2 2025, with listings planned on top Tier 1 exchanges and dex

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

iLuminary Token (ILMT) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

iLuminary Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) iLuminary Token (ILMT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) iLuminary Token (ILMT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) iLuminary Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) iLuminary Token árelőrejelzését most!

ILMT helyi valutákra

iLuminary Token (ILMT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) iLuminary Token (ILMT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ILMT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: iLuminary Token (ILMT)

Mennyit ér ma a(z) iLuminary Token (ILMT)?
A(z) élő ILMT ár a(z) USD esetében 0.01683643 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ILMT ára a(z) USD esetében?
A(z) ILMT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01683643. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) iLuminary Token piaci plafonja?
A(z) ILMT piaci plafonja $ 268.65K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ILMT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ILMT keringésben lévő tokenszáma 15.96M USD.
Mi volt a(z) ILMT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ILMT mindenkori legmagasabb ára 0.03000248 USD.
Mi volt a(z) ILMT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ILMT mindenkori legalacsonyabb ára 0.00183544 USD.
Mekkora a(z) ILMT kereskedési volumene?
A(z) ILMT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ILMT ára emelkedni fog idén?
A(z) ILMT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ILMT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:37:32 (UTC+8)

iLuminary Token (ILMT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,254.56
$108,254.56$108,254.56

-1.68%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,752.88
$3,752.88$3,752.88

-2.60%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02390
$0.02390$0.02390

-9.16%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0816
$1.0816$1.0816

-14.28%

Solana Logó

Solana

SOL

$179.47
$179.47$179.47

-2.34%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,254.56
$108,254.56$108,254.56

-1.68%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,752.88
$3,752.88$3,752.88

-2.60%

Solana Logó

Solana

SOL

$179.47
$179.47$179.47

-2.34%

DASH Logó

DASH

DASH

$86.39
$86.39$86.39

-2.49%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4358
$2.4358$2.4358

-2.56%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0357
$0.0357$0.0357

-28.60%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05993
$0.05993$0.05993

+199.65%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09866
$0.09866$0.09866

+19.42%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002189
$0.000000002189$0.000000002189

+403.21%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02006
$0.02006$0.02006

+150.75%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007060
$0.00007060$0.00007060

+92.84%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000488
$0.0000488$0.0000488

+93.65%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000361
$0.0000361$0.0000361

+30.79%