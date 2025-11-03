iLuminary Token Ár (ILMT)
iLuminary Token (ILMT) valós idejű ár: $0.01683643. Az elmúlt 24 órában, a(z)ILMT legalacsonyabb ára $ 0.01679756, legmagasabb ára pedig $ 0.01703876 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ILMT valaha volt legmagasabb ára $ 0.03000248, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00183544 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ILMT változása a következő volt: +0.00% az elmúlt órában, -1.17% az elmúlt 24 órában, és +25.10% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) iLuminary Token jelenlegi piaci plafonja $ 268.65K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ILMT keringésben lévő tokenszáma 15.96M, és a teljes tokenszám 139389969.730026. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.35M.
A(z) iLuminary TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00020081142329178.
A(z) iLuminary Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0148935093.
A(z) iLuminary Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0550375539.
A(z) iLuminary Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.008504691752881123.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ -0.00020081142329178
|-1.17%
|30 nap
|$ +0.0148935093
|+88.46%
|60 nap
|$ +0.0550375539
|+326.90%
|90 nap
|$ +0.008504691752881123
|+102.08%
🟢 iLuminary Wallet Overview A non-custodial, multichain wallet, designed as a one-stop shop for seamless and secure digital asset management. Integrating AI and blockchain technology, iLuminary simplifies decentralized finance while prioritizing user security and accessibility.
🟢 The Product The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security.
🟢 4 Major UVPs of iLuminary • Comprehensive portfolio management and real-time market analytics, powered by AI, with BREG delivering personalized insights and financial guidance. • Cutting-edge security, with an AI-based Crypto Anti-Drainer system and biometric authentication, ensuring user assets remain safe. • Seamless EVM and non-EVM blockchain compatibility, offering maximum interoperability. • ILMT token economy, unlocking investments in real-world assets (RWA), access to lifestyle perks, debit cards, governance rights, and premium features, combined with gamified educational tools to enhance engagement and knowledge growth.
🟢 Already Working Product • V1 version, live with over 10,000 active wallets. • Integrated BREG AI mentor, providing personalized financial insights. • Robust Crypto Anti-Drainer feature, offering proactive protection against fraud. • Advanced security measures, including biometric authentication, multi-signature support, and cybersecurity audits, ensuring compliance and transparency.
🟢 Validation • More than 10,000 active wallets leveraging the iLuminaryAI Wallet. • Freemium model, driving mass adoption. • TG Game integration, with over 100,000 active users, fostering community engagement. • Security validated through a comprehensive cybersecurity audit and strategic partnerships.
🟢 Project Highlights • AI-driven financial guidance, with portfolio optimization via BREG. • ILMT token, enabling investments in real-world assets, lifestyle perks, debit cards, and governance rights. • Multi-blockchain interoperability, maximizing accessibility. • AI-based Crypto Anti-Drainer, combined with industry-leading security features. • Gamified ecosystem, encouraging engagement and learning. • Initial launchpad confirmed for Q2 2025, with listings planned on top Tier 1 exchanges and dex
