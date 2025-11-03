iLuminary Token (ILMT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01679756 $ 0.01679756 $ 0.01679756 24h alacsony $ 0.01703876 $ 0.01703876 $ 0.01703876 24h magas 24h alacsony $ 0.01679756$ 0.01679756 $ 0.01679756 24h magas $ 0.01703876$ 0.01703876 $ 0.01703876 Minden idők csúcspontja $ 0.03000248$ 0.03000248 $ 0.03000248 Legalacsonyabb ár $ 0.00183544$ 0.00183544 $ 0.00183544 Árváltozás (1H) +0.00% Árváltozás (1D) -1.17% Árváltozás (7D) +25.10% Árváltozás (7D) +25.10%

iLuminary Token (ILMT) valós idejű ár: $0.01683643. Az elmúlt 24 órában, a(z)ILMT legalacsonyabb ára $ 0.01679756, legmagasabb ára pedig $ 0.01703876 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ILMT valaha volt legmagasabb ára $ 0.03000248, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00183544 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ILMT változása a következő volt: +0.00% az elmúlt órában, -1.17% az elmúlt 24 órában, és +25.10% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

iLuminary Token (ILMT) piaci információk

Piaci érték $ 268.65K$ 268.65K $ 268.65K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.35M$ 2.35M $ 2.35M Forgalomban lévő készlet 15.96M 15.96M 15.96M Teljes tokenszám 139,389,969.730026 139,389,969.730026 139,389,969.730026

A(z) iLuminary Token jelenlegi piaci plafonja $ 268.65K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ILMT keringésben lévő tokenszáma 15.96M, és a teljes tokenszám 139389969.730026. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.35M.