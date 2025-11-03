Assteroid (ASSTEROID) árelőrejelzés (USD)

A(z) Assteroid árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) ASSTEROID a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Assteroid árfolyam előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 20:50:20 (UTC+8)

Assteroid árelőrejelzése 2025-2050 USD

Assteroid (ASSTEROID) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Assteroid ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.002037.

Assteroid (ASSTEROID) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Assteroid ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.002139.

Assteroid (ASSTEROID) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) ASSTEROID 2027-re jelzett ára $ 0.002245 10.25% növekedési aránnyal.

Assteroid (ASSTEROID) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) ASSTEROID 2028-ra jelzett ára $ 0.002358 15.76% növekedési aránnyal.

Assteroid (ASSTEROID) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) ASSTEROID 2029-es célára $ 0.002476 21.55% növekedési aránnyal.

Assteroid (ASSTEROID) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) ASSTEROID 2030-as célára $ 0.002599 27.63% növekedési aránnyal.

Assteroid (ASSTEROID) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Assteroid ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.004235.

Assteroid (ASSTEROID) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Assteroid ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.006898.

A(z) Assteroid rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Assteroid (ASSTEROID) árelőrejelzése ma

A(z) ASSTEROID előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.002037. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Assteroid (ASSTEROID) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) ASSTEROID árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.002037. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Assteroid (ASSTEROID) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) ASSTEROID árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.002039. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Assteroid (ASSTEROID) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) ASSTEROID előrejelzett ára $0.002045. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Assteroid árstatisztikák

Assteroid Korábbi ár

A(z) Assteroid élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Assteroid jelenlegi ára 0.002037USD. A(z) Assteroid (ASSTEROID) forgalomban lévő kínálata 100.00M ASSTEROID, így piaci kapitalizációja $203,734.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -14.19%
    $ -0.000337
    $ 0.002475
    $ 0.001839
  • 7 nap
    -29.54%
    $ -0.000601
    $ 0.003413
    $ 0.001393
  • 30 nap
    43.76%
    $ 0.000891
    $ 0.003413
    $ 0.001393
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Assteroid árfolyama $-0.000337 értékben változott, ami -14.19%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Assteroid legmagasabb kereskedési értéke $0.003413, míg a legalacsonyabb $0.001393 volt. Az árváltozás mértéke -29.54% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) ASSTEROID további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Assteroid 43.76%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.000891 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) ASSTEROID esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Assteroid (ASSTEROID) árelőrejelzési modul?

A(z) Assteroid árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) ASSTEROID lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Assteroid következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) ASSTEROID tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Assteroid árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) ASSTEROID jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) ASSTEROID lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Assteroid jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) ASSTEROID árelőrejelzés?

ASSTEROID Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.