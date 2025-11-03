Assteroid (ASSTEROID) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0020364 $ 0.0020364 $ 0.0020364 24h alacsony $ 0.0024756 $ 0.0024756 $ 0.0024756 24h magas 24h alacsony $ 0.0020364$ 0.0020364 $ 0.0020364 24h magas $ 0.0024756$ 0.0024756 $ 0.0024756 Minden idők csúcspontja $ 0.00437272$ 0.00437272 $ 0.00437272 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -12.69% Árváltozás (1D) -6.88% Árváltozás (7D) -32.78% Árváltozás (7D) -32.78%

Assteroid (ASSTEROID) valós idejű ár: $0.00209319. Az elmúlt 24 órában, a(z)ASSTEROID legalacsonyabb ára $ 0.0020364, legmagasabb ára pedig $ 0.0024756 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ASSTEROID valaha volt legmagasabb ára $ 0.00437272, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ASSTEROID változása a következő volt: -12.69% az elmúlt órában, -6.88% az elmúlt 24 órában, és -32.78% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Assteroid (ASSTEROID) piaci információk

Piaci érték $ 206.42K$ 206.42K $ 206.42K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 206.42K$ 206.42K $ 206.42K Forgalomban lévő készlet 100.00M 100.00M 100.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Assteroid jelenlegi piaci plafonja $ 206.42K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ASSTEROID keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 206.42K.