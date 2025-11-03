Taiwan Semiconductor (TSMON) árelőrejelzés (USD)

A(z) Taiwan Semiconductor árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) TSMON a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Taiwan Semiconductor árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Taiwan Semiconductor árfolyam előrejelzés
$301.84
+1.63%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:16:47 (UTC+8)

Taiwan Semiconductor árelőrejelzése 2025-2050 USD

Taiwan Semiconductor (TSMON) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Taiwan Semiconductor ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 301.84.

Taiwan Semiconductor (TSMON) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Taiwan Semiconductor ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 316.9319.

Taiwan Semiconductor (TSMON) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) TSMON 2027-re jelzett ára $ 332.7786 10.25% növekedési aránnyal.

Taiwan Semiconductor (TSMON) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) TSMON 2028-ra jelzett ára $ 349.4175 15.76% növekedési aránnyal.

Taiwan Semiconductor (TSMON) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) TSMON 2029-es célára $ 366.8884 21.55% növekedési aránnyal.

Taiwan Semiconductor (TSMON) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) TSMON 2030-as célára $ 385.2328 27.63% növekedési aránnyal.

Taiwan Semiconductor (TSMON) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Taiwan Semiconductor ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 627.5036.

Taiwan Semiconductor (TSMON) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Taiwan Semiconductor ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 1,022.1373.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 301.84
    0.00%
  • 2026
    $ 316.9319
    5.00%
  • 2027
    $ 332.7786
    10.25%
  • 2028
    $ 349.4175
    15.76%
  • 2029
    $ 366.8884
    21.55%
  • 2030
    $ 385.2328
    27.63%
  • 2031
    $ 404.4944
    34.01%
  • 2032
    $ 424.7191
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 445.9551
    47.75%
  • 2034
    $ 468.2529
    55.13%
  • 2035
    $ 491.6655
    62.89%
  • 2036
    $ 516.2488
    71.03%
  • 2037
    $ 542.0612
    79.59%
  • 2038
    $ 569.1643
    88.56%
  • 2039
    $ 597.6225
    97.99%
  • 2040
    $ 627.5036
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) Taiwan Semiconductor rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 301.84
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 301.8813
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 302.1294
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 303.0804
    0.41%
Taiwan Semiconductor (TSMON) árelőrejelzése ma

A(z) TSMON előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $301.84. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Taiwan Semiconductor (TSMON) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) TSMON árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $301.8813. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Taiwan Semiconductor (TSMON) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) TSMON árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $302.1294. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Taiwan Semiconductor (TSMON) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) TSMON előrejelzett ára $303.0804. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Taiwan Semiconductor árstatisztikák

$ 301.84
$ 301.84

+1.63%

$ 1.18M
$ 1.18M

3.90K
3.90K

$ 76.71K
$ 76.71K

--

A legfrissebb TSMON ár $ 301.84. A(z) +1.63% 24 órás változása, $ 76.71K 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) TSMON 3.90K keringésben lévő tokenszámmal és $ 1.18M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

A(z) Taiwan Semiconductor (TSMON) vásárlásának módja

Taiwan Semiconductor Korábbi ár

A(z) Taiwan Semiconductor élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Taiwan Semiconductor jelenlegi ára 301.84USD. A(z) Taiwan Semiconductor (TSMON) forgalomban lévő kínálata 0.00 TSMON, így piaci kapitalizációja $1.18M.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -0.00%
    $ -1.8800
    $ 309.45
    $ 282.87
  • 7 nap
    0.00%
    $ 1.3099
    $ 309.45
    $ 282.87
  • 30 nap
    0.02%
    $ 5.7299
    $ 317.23
    $ 275.92
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Taiwan Semiconductor árfolyama $-1.8800 értékben változott, ami -0.00%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Taiwan Semiconductor legmagasabb kereskedési értéke $309.45, míg a legalacsonyabb $282.87 volt. Az árváltozás mértéke 0.00% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) TSMON további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Taiwan Semiconductor 0.02%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $5.7299 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) TSMON esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Taiwan Semiconductor (TSMON) árelőrejelzési modul?

A(z) Taiwan Semiconductor árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) TSMON lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Taiwan Semiconductor következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) TSMON tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Taiwan Semiconductor árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) TSMON jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) TSMON lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Taiwan Semiconductor jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) TSMON árelőrejelzés?

TSMON Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: TSMON?
Az előrejelzéseid szerint a(z) TSMON -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) TSMON árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Taiwan Semiconductor (TSMON) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett TSMON ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 TSMON 2026-ban?
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) ára ma $301.84. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) TSMON 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) TSMON előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Taiwan Semiconductor (TSMON) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 TSMON 2027-ig.
Mi a(z) TSMON becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Taiwan Semiconductor (TSMON) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) TSMON becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Taiwan Semiconductor (TSMON) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 TSMON 2030-ban?
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) ára ma $301.84. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) TSMON 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) TSMON árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Taiwan Semiconductor (TSMON) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 TSMON 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:16:47 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.