Taiwan Semiconductor Ár előzmények

Taiwan Semiconductor (TSMON) árelőzményei

Időszak: 2025-07-31 ~ 2025-10-31

DátumNyitottMagasAlacsonyBezárásVolumen
2025-11-03$ 308,52$ 308,64$ 301,7$ 302,0417,58
2025-11-02$ 299,68$ 309,45$ 282,87$ 308,52257,59
2025-11-01$ 300,62$ 304,31$ 299,6$ 299,68183,43
2025-10-31$ 305,86$ 308,06$ 297,71$ 300,62176,46
2025-10-30$ 305,17$ 307,94$ 301,91$ 305,86172,00
2025-10-29$ 302,97$ 309,25$ 302,85$ 305,17189,59
2025-10-28$ 300,03$ 303,39$ 296,76$ 302,97196,66
2025-10-27$ 299,85$ 301,54$ 294,79$ 300,03193,00
2030-05-30$ 64 011,99$ 64 011,99$ 64 011,99$ 64 011,9910,84K
2030-05-29$ 64 011,99$ 64 011,99$ 64 011,99$ 64 011,9910,84K

Taiwan Semiconductor élő ár

$ 302,2

A(z) Taiwan Semiconductor kriptovalutával jelenleg 302,2 USD-ért kereskednek.

A(z) Taiwan Semiconductor élő árstatisztikáit kihasználva a felhasználók elemezhetik az aktuális piaci trendeket, és megjósolhatják mind a rövid, mind a hosszú távú ármozgásokat. A rendelkezésre álló valós idejű adatokkal megalapozott döntéseket hozhatsz, és betekintést nyerhetsz a(z) Taiwan Semiconductor lehetséges árelőrejelzéseibe.

Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:25:37 (UTC+8)

MEXC Taiwan Semiconductor források

Tudnivalók a(z) Taiwan Semiconductor (TSMON) árelőzményeiről

Taiwan Semiconductor Az ár előzmények figyelése elengedhetetlen eszköz a kriptovaluta befektetők számára, lehetővé téve, hogy könnyedén nyomon kövessék befektetéseik hozamát. Ez a funkció átfogó képet nyújt a(z) Taiwan Semiconductor ármozgások időbeli alakulásáról, beleértve a nyitó értéket, a csúcs- és záróárakat, valamint a kereskedési volument. Ezenkívül, gyors betekintést nyújt a napi százalékos változásokba, kiemelve a jelentős áringadozásokkal járó napokat. Figyelemre méltó, hogy Taiwan Semiconductor a legmagasabb értékét a --n érte el, és megdöbbentő 0 USD szintre emelkedett. Az itt bemutatott árinformációk kizárólag a MEXC kereskedési előzményekből származnak, ami biztosítja a megbízhatóságot és a pontosságot. A(z) Taiwan Semiconductor áradatok előzményei különböző intervallumokban állnak rendelkezésre: 1 nap, 1 hét és 1 hónap, beleértve a nyitott, magas, alacsony, lezárt és mennyiségi mutatókat. Ezeket az adatokat alaposan tesztelték a következetesség, a teljesség és a pontosság szempontjából, így ideálisak a kereskedési szimulációkhoz és az utólagos teszteléshez. Ezek az adatkészletek ingyenesen letölthetők, és valós időben frissülnek, így értékes forrást jelentenek a befektetők számára.

Taiwan Semiconductor Előzmény adatok alkalmazása a kereskedésben

A Taiwan Semiconductor előzmény adatai alapvető szerepet játszanak a kereskedési stratégiákban. Íme, hogyan használják:

1. Technikai elemzés: A kereskedők az Taiwan Semiconductor előzmény adatok alapján azonosítják a piaci trendeket és mintákat. Olyan eszközöket használva, mint a diagramok és a vizuális segédeszközök, felismerik a piacra lépéssel és a kilépéssel kapcsolatos döntéseiket irányító mintákat. A hatékony megközelítés magában foglalja az Taiwan Semiconductor előzményadatok tárolását a GridDB-ben, és Python segítségével végzett elemzéseket olyan könyvtárakat használva, mint a Matplotlib a vizualizációhoz, illetve a Pandas, a Numpy és a Scipy az adatok elemzéséhez.

2. Ár előrejelzés: A korábbi adatok kulcsfontosságúak az Taiwan Semiconductor ármozgások előrejelzésében. A múltbeli piaci trendek vizsgálatával a kereskedők észrevehetik a spot mintákat és megjósolhatják a jövőbeli piaci viselkedést. A MEXC részletes Taiwan Semiconductor előzmény adatai, melyek percről percre betekintést nyújtanak a nyitási, magas, alacsony és zárási árakba, alapvető fontosságúak az előrejelzési modellek kidolgozásához és oktatásához, így segítve a tájékozott kereskedési döntéseket.

3. Kockázatkezelés: Az előzmény adatokhoz való hozzáférés lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy értékeljék a Taiwan Semiconductor befektetésekkel kapcsolatos kockázatokat. Segít megérteni a(z) Taiwan Semiconductor ingadozást, ami megalapozottabb befektetési döntésekhez vezet.

4. Portfóliókezelés: Az előzmény adatok segítenek nyomon követni a befektetési hozamot az idő múlásával. Ez lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy azonosítsák azokat az eszközöket, melyek nem teljesítenek jól, és módosítsák portfóliójukat a megtérülések optimalizálása érdekében.

5. Kereskedőbotok képzése: A Taiwan Semiconductor kriptovaluta előzmények OHLC (nyitott, magas, alacsony, lezárt) piaci adatai letölthetők a Taiwan Semiconductor kereskedési botok képzéséhez, a piaci túlteljesítés elérése érdekében.

Ezek az eszközök és erőforrások lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy elmerüljenek a(z) Taiwan Semiconductor előzmény adatokban, értékes betekintést nyújtva és lehetőséget kínálva kereskedési stratégiáik fejlesztésére.

