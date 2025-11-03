Simon the Gator (SIMON) árelőrejelzés (USD)

A(z) Simon the Gator árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) SIMON a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Simon the Gator árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Simon the Gator árfolyam előrejelzés
$0.0000996
-8.70%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:10:32 (UTC+8)

Simon the Gator árelőrejelzése 2025-2050 USD

Simon the Gator (SIMON) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Simon the Gator ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.000099.

Simon the Gator (SIMON) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Simon the Gator ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.000104.

Simon the Gator (SIMON) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) SIMON 2027-re jelzett ára $ 0.000109 10.25% növekedési aránnyal.

Simon the Gator (SIMON) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) SIMON 2028-ra jelzett ára $ 0.000115 15.76% növekedési aránnyal.

Simon the Gator (SIMON) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) SIMON 2029-es célára $ 0.000121 21.55% növekedési aránnyal.

Simon the Gator (SIMON) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) SIMON 2030-as célára $ 0.000127 27.63% növekedési aránnyal.

Simon the Gator (SIMON) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Simon the Gator ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000207.

Simon the Gator (SIMON) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Simon the Gator ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000337.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.000099
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000104
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000109
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000115
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000121
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000127
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000133
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000140
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.000147
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000154
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000162
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000170
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000178
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000187
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000197
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000207
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) Simon the Gator rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.000099
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.000099
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.000099
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.000100
    0.41%
Simon the Gator (SIMON) árelőrejelzése ma

A(z) SIMON előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.000099. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Simon the Gator (SIMON) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) SIMON árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.000099. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Simon the Gator (SIMON) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) SIMON árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.000099. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Simon the Gator (SIMON) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) SIMON előrejelzett ára $0.000100. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Simon the Gator árstatisztikák

$ 0.0000996
-8.70%

$ 64.42K
$ 64.42K$ 64.42K

646.75M
646.75M 646.75M

$ 6.12K
$ 6.12K$ 6.12K

A legfrissebb SIMON ár $ 0.0000996. A(z) -8.70% 24 órás változása, $ 6.12K 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) SIMON 646.75M keringésben lévő tokenszámmal és $ 64.42K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

A(z) Simon the Gator (SIMON) vásárlásának módja

A következőt próbálsz vásárolni: SIMON? Mostantól hitelkártyával, banki utalással, P2P-vel és számos további fizetési móddal vásárolhatsz SIMON pénzeszközt. Tudd meg, hogyan vásárolhatsz Simon the Gator pénzeszközt, és kezdődhet a kaland a MEXC-n!

Tudd meg, hogyan vásárolhatsz SIMON pénzeszközt

Simon the Gator Korábbi ár

A(z) Simon the Gator élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Simon the Gator jelenlegi ára 0.000099USD. A(z) Simon the Gator (SIMON) forgalomban lévő kínálata 0.00 SIMON, így piaci kapitalizációja $64.42K.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -0.00%
    $ -0.000000
    $ 0.000109
    $ 0.000099
  • 7 nap
    -0.17%
    $ -0.000021
    $ 0.000140
    $ 0.00008
  • 30 nap
    -0.57%
    $ -0.000135
    $ 0.000272
    $ 0.00008
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Simon the Gator árfolyama $-0.000000 értékben változott, ami -0.00%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Simon the Gator legmagasabb kereskedési értéke $0.000140, míg a legalacsonyabb $0.00008 volt. Az árváltozás mértéke -0.17% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) SIMON további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Simon the Gator -0.57%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.000135 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) SIMON esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Ellenőrizd a(z) Simon the Gator teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n

A(z) SIMON teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) Simon the Gator (SIMON) árelőrejelzési modul?

A(z) Simon the Gator árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) SIMON lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Simon the Gator következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) SIMON tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Simon the Gator árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) SIMON jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) SIMON lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Simon the Gator jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) SIMON árelőrejelzés?

SIMON Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: SIMON?
Az előrejelzéseid szerint a(z) SIMON -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) SIMON árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Simon the Gator (SIMON) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett SIMON ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 SIMON 2026-ban?
1 Simon the Gator (SIMON) ára ma $0.000099. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) SIMON 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) SIMON előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Simon the Gator (SIMON) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 SIMON 2027-ig.
Mi a(z) SIMON becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Simon the Gator (SIMON) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) SIMON becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Simon the Gator (SIMON) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 SIMON 2030-ban?
1 Simon the Gator (SIMON) ára ma $0.000099. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) SIMON 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) SIMON árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Simon the Gator (SIMON) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 SIMON 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:10:32 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.