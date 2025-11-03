Project Merlin (MRLN) árelőrejelzés (USD)

A(z) Project Merlin árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) MRLN a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Project Merlin árfolyam előrejelzés
$0.008
$0.008$0.008
0.00%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:00:11 (UTC+8)

Project Merlin árelőrejelzése 2025-2050 USD

Project Merlin (MRLN) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Project Merlin ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.008.

Project Merlin (MRLN) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Project Merlin ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.008400.

Project Merlin (MRLN) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MRLN 2027-re jelzett ára $ 0.00882 10.25% növekedési aránnyal.

Project Merlin (MRLN) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MRLN 2028-ra jelzett ára $ 0.009261 15.76% növekedési aránnyal.

Project Merlin (MRLN) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MRLN 2029-es célára $ 0.009724 21.55% növekedési aránnyal.

Project Merlin (MRLN) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MRLN 2030-as célára $ 0.010210 27.63% növekedési aránnyal.

Project Merlin (MRLN) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Project Merlin ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.016631.

Project Merlin (MRLN) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Project Merlin ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.027090.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.008
    0.00%
  • 2026
    $ 0.008400
    5.00%
  • 2027
    $ 0.00882
    10.25%
  • 2028
    $ 0.009261
    15.76%
  • 2029
    $ 0.009724
    21.55%
  • 2030
    $ 0.010210
    27.63%
  • 2031
    $ 0.010720
    34.01%
  • 2032
    $ 0.011256
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.011819
    47.75%
  • 2034
    $ 0.012410
    55.13%
  • 2035
    $ 0.013031
    62.89%
  • 2036
    $ 0.013682
    71.03%
  • 2037
    $ 0.014366
    79.59%
  • 2038
    $ 0.015085
    88.56%
  • 2039
    $ 0.015839
    97.99%
  • 2040
    $ 0.016631
    107.89%
A(z) Project Merlin rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.008
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.008001
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.008007
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.008032
    0.41%
Project Merlin (MRLN) árelőrejelzése ma

A(z) MRLN előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.008. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Project Merlin (MRLN) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) MRLN árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.008001. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Project Merlin (MRLN) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) MRLN árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.008007. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Project Merlin (MRLN) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) MRLN előrejelzett ára $0.008032. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Project Merlin árstatisztikák

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

0.00%

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00%

A legfrissebb MRLN ár $ 0.008. A(z) 0.00% 24 órás változása, $ 0.00 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) MRLN -- keringésben lévő tokenszámmal és -- teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

A(z) Project Merlin (MRLN) vásárlásának módja

A következőt próbálsz vásárolni: MRLN? Mostantól hitelkártyával, banki utalással, P2P-vel és számos további fizetési móddal vásárolhatsz MRLN pénzeszközt. Tudd meg, hogyan vásárolhatsz Project Merlin pénzeszközt, és kezdődhet a kaland a MEXC-n!

Tudd meg, hogyan vásárolhatsz MRLN pénzeszközt

Project Merlin Korábbi ár

A(z) Project Merlin élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Project Merlin jelenlegi ára 0.008USD. A(z) Project Merlin (MRLN) forgalomban lévő kínálata 0.00 MRLN, így piaci kapitalizációja $--.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    0.00%
    $ 0
    $ 0.008
    $ 0.008
  • 7 nap
    0.00%
    $ 0
    $ 0.008
    $ 0.008
  • 30 nap
    0.49%
    $ 0.002630
    $ 0.0189
    $ 0.003002
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Project Merlin árfolyama $0 értékben változott, ami 0.00%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Project Merlin legmagasabb kereskedési értéke $0.008, míg a legalacsonyabb $0.008 volt. Az árváltozás mértéke 0.00% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) MRLN további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Project Merlin 0.49%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.002630 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) MRLN esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Ellenőrizd a(z) Project Merlin teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n

A(z) MRLN teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) Project Merlin (MRLN) árelőrejelzési modul?

A(z) Project Merlin árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) MRLN lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Project Merlin következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) MRLN tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Project Merlin árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) MRLN jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) MRLN lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Project Merlin jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) MRLN árelőrejelzés?

MRLN Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: MRLN?
Az előrejelzéseid szerint a(z) MRLN -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) MRLN árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Project Merlin (MRLN) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett MRLN ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 MRLN 2026-ban?
1 Project Merlin (MRLN) ára ma $0.008. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) MRLN 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) MRLN előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Project Merlin (MRLN) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 MRLN 2027-ig.
Mi a(z) MRLN becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Project Merlin (MRLN) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) MRLN becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Project Merlin (MRLN) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 MRLN 2030-ban?
1 Project Merlin (MRLN) ára ma $0.008. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) MRLN 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) MRLN árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Project Merlin (MRLN) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 MRLN 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:00:11 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.