A(z) élő Project Merlin ár ma 0.008 USD. Kövesd nyomon a(z) MRLN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MRLN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MRLN

MRLN árinformációk

Mi a(z) MRLN

MRLN fehér könyv

MRLN hivatalos webhely

MRLN tokenomikai adatai

MRLN árelőrejelzés

MRLN előzmények

MRLN Vásárlási útmutató

MRLN-fiat valutaváltó

MRLN spot

MRLN USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Project Merlin Logó

Project Merlin árfolyam(MRLN)

1 MRLN-USD élő ár:

$0.008
$0.008$0.008
0.00%1D
USD
Project Merlin (MRLN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:11:27 (UTC+8)

Project Merlin (MRLN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.008
$ 0.008$ 0.008
24h alacsony
$ 0.008
$ 0.008$ 0.008
24h magas

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

--
----

--
----

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Project Merlin (MRLN) valós idejű ár: $ 0.008. Az elmúlt 24 órában, a(z)MRLN legalacsonyabb ára $ 0.008, legmagasabb ára pedig $ 0.008 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MRLN valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MRLN változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Project Merlin (MRLN) piaci információk

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.40M
$ 6.40M$ 6.40M

--
----

800,000,000
800,000,000 800,000,000

ARB

A(z) Project Merlin jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 0.00. A(z) MRLN keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 800000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.40M.

Project Merlin (MRLN) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Project Merlin mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 00.00%
30 nap$ +0.00253+46.25%
60 nap$ -0.017-68.00%
90 nap$ -0.017-68.00%
Project Merlin árváltozása ma

A mai napon a(z) MRLN ára $ 0 (0.00%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Project Merlin 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.00253 (+46.25%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Project Merlin 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) MRLN ára $ -0.017 (-68.00%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Project Merlin 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.017 (-68.00%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Project Merlin (MRLN) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Project Merlin árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Project Merlin (MRLN)

Project Merlin is a modular, decentralized ecosystem that empowers entrepreneurs, investors, and communities by combining blockchain infrastructure with DAO-driven governance. Built around four core platforms Crowdfunding, GIG Freelance Marketplace, Community Engagement, and IDO Launchpad it offers an end-to-end Web3 framework covering idea submission, evaluation, funding, execution, and community growth.

Project Merlin elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Project Merlin befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd MRLN a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Project Merlin a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Project Merlin vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Project Merlin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Project Merlin (MRLN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Project Merlin (MRLN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Project Merlin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Project Merlin árelőrejelzését most!

Project Merlin (MRLN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Project Merlin (MRLN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MRLN token kapcsán!

Hogyan vásárolj Project Merlin (MRLN)

A következőt szeretnél vásárolni: Project Merlin? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Project Merlin eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

MRLN helyi valutákra

Project Merlin Forrás

A(z) Project Merlin alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Project Merlin Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Project Merlin

Mennyit ér ma a(z) Project Merlin (MRLN)?
A(z) élő MRLN ár a(z) USD esetében 0.008 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MRLN ára a(z) USD esetében?
A(z) MRLN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.008. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Project Merlin piaci plafonja?
A(z) MRLN piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MRLN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MRLN keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) MRLN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MRLN mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) MRLN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MRLN mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) MRLN kereskedési volumene?
A(z) MRLN élő 24 órás kereskedési volumene $ 0.00 USD.
A(z) MRLN ára emelkedni fog idén?
A(z) MRLN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MRLN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:11:27 (UTC+8)

Project Merlin (MRLN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

