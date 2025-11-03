Exotic Markets (EXO) árelőrejelzés (USD)

A(z) Exotic Markets árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) EXO a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Exotic Markets árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Exotic Markets árfolyam előrejelzés
$0.7002
-5.25%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:46:45 (UTC+8)

Exotic Markets árelőrejelzése 2025-2050 USD

Exotic Markets (EXO) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Exotic Markets ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.7002.

Exotic Markets (EXO) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Exotic Markets ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.73521.

Exotic Markets (EXO) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) EXO 2027-re jelzett ára $ 0.771970 10.25% növekedési aránnyal.

Exotic Markets (EXO) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) EXO 2028-ra jelzett ára $ 0.810569 15.76% növekedési aránnyal.

Exotic Markets (EXO) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) EXO 2029-es célára $ 0.851097 21.55% növekedési aránnyal.

Exotic Markets (EXO) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) EXO 2030-as célára $ 0.893652 27.63% növekedési aránnyal.

Exotic Markets (EXO) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Exotic Markets ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 1.4556.

Exotic Markets (EXO) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Exotic Markets ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 2.3711.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.7002
    0.00%
  • 2026
    $ 0.73521
    5.00%
  • 2027
    $ 0.771970
    10.25%
  • 2028
    $ 0.810569
    15.76%
  • 2029
    $ 0.851097
    21.55%
  • 2030
    $ 0.893652
    27.63%
  • 2031
    $ 0.938334
    34.01%
  • 2032
    $ 0.985251
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 1.0345
    47.75%
  • 2034
    $ 1.0862
    55.13%
  • 2035
    $ 1.1405
    62.89%
  • 2036
    $ 1.1975
    71.03%
  • 2037
    $ 1.2574
    79.59%
  • 2038
    $ 1.3203
    88.56%
  • 2039
    $ 1.3863
    97.99%
  • 2040
    $ 1.4556
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) Exotic Markets rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.7002
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.700295
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.700871
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.703077
    0.41%
Exotic Markets (EXO) árelőrejelzése ma

A(z) EXO előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.7002. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Exotic Markets (EXO) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) EXO árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.700295. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Exotic Markets (EXO) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) EXO árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.700871. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Exotic Markets (EXO) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) EXO előrejelzett ára $0.703077. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Exotic Markets árstatisztikák

$ 0.7002
-5.25%

$ 56.58K
--

A legfrissebb EXO ár $ 0.7002. A(z) -5.25% 24 órás változása, $ 56.58K 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) EXO -- keringésben lévő tokenszámmal és -- teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

A(z) Exotic Markets (EXO) vásárlásának módja

A következőt próbálsz vásárolni: EXO? Mostantól hitelkártyával, banki utalással, P2P-vel és számos további fizetési móddal vásárolhatsz EXO pénzeszközt. Tudd meg, hogyan vásárolhatsz Exotic Markets pénzeszközt, és kezdődhet a kaland a MEXC-n!

Tudd meg, hogyan vásárolhatsz EXO pénzeszközt

Exotic Markets Korábbi ár

A(z) Exotic Markets élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Exotic Markets jelenlegi ára 0.7008USD. A(z) Exotic Markets (EXO) forgalomban lévő kínálata 0.00 EXO, így piaci kapitalizációja $--.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -0.07%
    $ -0.058000
    $ 0.7877
    $ 0.7002
  • 7 nap
    -0.45%
    $ -0.593200
    $ 1.304
    $ 0.7002
  • 30 nap
    -0.78%
    $ -2.5292
    $ 5.31
    $ 0.7002
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Exotic Markets árfolyama $-0.058000 értékben változott, ami -0.07%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Exotic Markets legmagasabb kereskedési értéke $1.304, míg a legalacsonyabb $0.7002 volt. Az árváltozás mértéke -0.45% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) EXO további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Exotic Markets -0.78%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-2.5292 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) EXO esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Ellenőrizd a(z) Exotic Markets teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n

A(z) EXO teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) Exotic Markets (EXO) árelőrejelzési modul?

A(z) Exotic Markets árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) EXO lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Exotic Markets következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) EXO tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Exotic Markets árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) EXO jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) EXO lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Exotic Markets jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) EXO árelőrejelzés?

EXO Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: EXO?
Az előrejelzéseid szerint a(z) EXO árat érhet el ekkorra:
Mi a(z) EXO árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Exotic Markets (EXO) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett EXO ár összeget érhet el ekkor:
Mennyibe fog kerülni 1 EXO 2026-ban?
1 Exotic Markets (EXO) ára ma $0.7002. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) EXO 0.00%-kal fog nőni 2026-ban.
Mi a(z) EXO előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Exotic Markets (EXO) 0.00% éves növekedést érhet el 2027-ig.
Mi a(z) EXO becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Exotic Markets (EXO) 0.00% növekedést fog elérni 2028-ban.
Mi a(z) EXO becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Exotic Markets (EXO) 0.00% növekedést fog elérni 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 EXO 2030-ban?
1 Exotic Markets (EXO) ára ma $0.7002. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) EXO 0.00%-kal fog nőni 2030-ban.
Mi a(z) EXO árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Exotic Markets (EXO) 0.00% éves növekedést érhet el 2040-ig.
Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.