A(z) élő Exotic Markets ár ma 0.7829 USD. Kövesd nyomon a(z) EXO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) EXO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: EXO

EXO árinformációk

Mi a(z) EXO

EXO tokenomikai adatai

EXO árelőrejelzés

EXO előzmények

EXO Vásárlási útmutató

EXO-fiat valutaváltó

EXO spot

EXO USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Exotic Markets Logó

Exotic Markets árfolyam(EXO)

1 EXO-USD élő ár:

$0.7829
$0.7829$0.7829
+5.94%1D
USD
Exotic Markets (EXO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:57:00 (UTC+8)

Exotic Markets (EXO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.7092
$ 0.7092$ 0.7092
24h alacsony
$ 0.7877
$ 0.7877$ 0.7877
24h magas

$ 0.7092
$ 0.7092$ 0.7092

$ 0.7877
$ 0.7877$ 0.7877

--
----

--
----

+0.66%

+5.94%

-39.74%

-39.74%

Exotic Markets (EXO) valós idejű ár: $ 0.7829. Az elmúlt 24 órában, a(z)EXO legalacsonyabb ára $ 0.7092, legmagasabb ára pedig $ 0.7877 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) EXO valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) EXO változása a következő volt: +0.66% az elmúlt órában, +5.94% az elmúlt 24 órában, és -39.74% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Exotic Markets (EXO) piaci információk

--
----

$ 55.85K
$ 55.85K$ 55.85K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

A(z) Exotic Markets jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 55.85K. A(z) EXO keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám --. A teljes hígított értékelés (FDV) --.

Exotic Markets (EXO) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Exotic Markets mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.043897+5.94%
30 nap$ -2.4821-76.03%
60 nap$ -4.2171-84.35%
90 nap$ -4.2171-84.35%
Exotic Markets árváltozása ma

A mai napon a(z) EXO ára $ +0.043897 (+5.94%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Exotic Markets 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -2.4821 (-76.03%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Exotic Markets 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) EXO ára $ -4.2171 (-84.35%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Exotic Markets 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -4.2171 (-84.35%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Exotic Markets (EXO) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Exotic Markets árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Exotic Markets (EXO)

Option and Derivatives infrastructure on Solana.

Exotic Markets elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Exotic Markets befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd EXO a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Exotic Markets a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Exotic Markets vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Exotic Markets árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Exotic Markets (EXO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Exotic Markets (EXO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Exotic Markets rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Exotic Markets árelőrejelzését most!

Exotic Markets (EXO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Exotic Markets (EXO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) EXO token kapcsán!

Hogyan vásárolj Exotic Markets (EXO)

A következőt szeretnél vásárolni: Exotic Markets? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Exotic Markets eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

Exotic Markets Forrás

A(z) Exotic Markets alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Exotic Markets

Mennyit ér ma a(z) Exotic Markets (EXO)?
A(z) élő EXO ár a(z) USD esetében 0.7829 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) EXO ára a(z) USD esetében?
A(z) EXO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.7829. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Exotic Markets piaci plafonja?
A(z) EXO piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) EXO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) EXO keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) EXO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) EXO mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) EXO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) EXO mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) EXO kereskedési volumene?
A(z) EXO élő 24 órás kereskedési volumene $ 55.85K USD.
A(z) EXO ára emelkedni fog idén?
A(z) EXO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) EXO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:57:00 (UTC+8)

Exotic Markets (EXO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

EXO-USD kalkulátor

Összeg

EXO
EXO
USD
USD

1 EXO = 0.7829 USD

EXO kereskedés

EXO/USDT
$0.7829
$0.7829$0.7829
+5.99%

