Credia Layer (CRED) árelőrejelzés (USD)

A(z) Credia Layer árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) CRED a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

CRED vásárlása

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Credia Layer árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. $0.05306 $0.05306 $0.05306 -3.91% USD Tényleges Előrejelzés Credia Layer árelőrejelzése 2025-2050 USD Credia Layer (CRED) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Credia Layer ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.05306. Credia Layer (CRED) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Credia Layer ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.055713. Credia Layer (CRED) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) CRED 2027-re jelzett ára $ 0.058498 10.25% növekedési aránnyal. Credia Layer (CRED) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) CRED 2028-ra jelzett ára $ 0.061423 15.76% növekedési aránnyal. Credia Layer (CRED) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) CRED 2029-es célára $ 0.064494 21.55% növekedési aránnyal. Credia Layer (CRED) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) CRED 2030-as célára $ 0.067719 27.63% növekedési aránnyal. Credia Layer (CRED) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Credia Layer ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.110307. Credia Layer (CRED) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Credia Layer ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.179679. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.05306 0.00%

2026 $ 0.055713 5.00%

2027 $ 0.058498 10.25%

2028 $ 0.061423 15.76%

2029 $ 0.064494 21.55%

2030 $ 0.067719 27.63%

2031 $ 0.071105 34.01%

2032 $ 0.074660 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.078393 47.75%

2034 $ 0.082313 55.13%

2035 $ 0.086429 62.89%

2036 $ 0.090750 71.03%

2037 $ 0.095288 79.59%

2038 $ 0.100052 88.56%

2039 $ 0.105055 97.99%

2040 $ 0.110307 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Credia Layer rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.05306 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.053067 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.053110 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.053278 0.41% Credia Layer (CRED) árelőrejelzése ma A(z) CRED előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.05306 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Credia Layer (CRED) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) CRED árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.053067 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Credia Layer (CRED) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) CRED árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.053110 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Credia Layer (CRED) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) CRED előrejelzett ára $0.053278 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Credia Layer árstatisztikák Jelenlegi ár $ 0.05306$ 0.05306 $ 0.05306 Árváltozás (24 óra) -3.91% Piaci plafon $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Forgalomban lévő készlet 0.00 0.00 0.00 Volumen (24H) $ 126.85K$ 126.85K $ 126.85K Volumen (24H) -- A legfrissebb CRED ár $ 0.05306. A(z) -3.91% 24 órás változása, $ 126.85K 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) CRED 0.00 keringésben lévő tokenszámmal és $ 0.00 teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő CRED ár megtekintése

A(z) Credia Layer (CRED) vásárlásának módja A következőt próbálsz vásárolni: CRED? Mostantól hitelkártyával, banki utalással, P2P-vel és számos további fizetési móddal vásárolhatsz CRED pénzeszközt. Tudd meg, hogyan vásárolhatsz Credia Layer pénzeszközt, és kezdődhet a kaland a MEXC-n! Tudd meg, hogyan vásárolhatsz CRED pénzeszközt

Credia Layer Korábbi ár A(z) Credia Layer élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Credia Layer jelenlegi ára 0.05335USD. A(z) Credia Layer (CRED) forgalomban lévő kínálata 0.00 CRED , így piaci kapitalizációja $0.00 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -0.04% $ -0.002549 $ 0.06102 $ 0.04206

7 nap 1.67% $ 0.033350 $ 0.085 $ 0.02

30 nap 1.67% $ 0.033350 $ 0.085 $ 0.02 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Credia Layer árfolyama $-0.002549 értékben változott, ami -0.04% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Credia Layer legmagasabb kereskedési értéke $0.085 , míg a legalacsonyabb $0.02 volt. Az árváltozás mértéke 1.67% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) CRED további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Credia Layer 1.67% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.033350 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) CRED esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben. Ellenőrizd a(z) Credia Layer teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n A(z) CRED teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) Credia Layer (CRED) árelőrejelzési modul? A(z) Credia Layer árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) CRED lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Credia Layer következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) CRED tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Credia Layer árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) CRED jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) CRED lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Credia Layer jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) CRED árelőrejelzés?

CRED Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: CRED? Az előrejelzéseid szerint a(z) CRED -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) CRED árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Credia Layer (CRED) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett CRED ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 CRED 2026-ban? 1 Credia Layer (CRED) ára ma $0.05306 . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) CRED 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) CRED előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Credia Layer (CRED) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 CRED 2027-ig. Mi a(z) CRED becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Credia Layer (CRED) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) CRED becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Credia Layer (CRED) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 CRED 2030-ban? 1 Credia Layer (CRED) ára ma $0.05306 . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) CRED 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) CRED árelőrejelzése 2040-re? A(z) Credia Layer (CRED) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 CRED 2040-ig. Regisztráljon most