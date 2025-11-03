Credia Layer (CRED) árelőrejelzés (USD)

A(z) Credia Layer árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) CRED a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Credia Layer árfolyam előrejelzés
$0.05306
-3.91%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:41:02 (UTC+8)

Credia Layer árelőrejelzése 2025-2050 USD

Credia Layer (CRED) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Credia Layer ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.05306.

Credia Layer (CRED) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Credia Layer ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.055713.

Credia Layer (CRED) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) CRED 2027-re jelzett ára $ 0.058498 10.25% növekedési aránnyal.

Credia Layer (CRED) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) CRED 2028-ra jelzett ára $ 0.061423 15.76% növekedési aránnyal.

Credia Layer (CRED) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) CRED 2029-es célára $ 0.064494 21.55% növekedési aránnyal.

Credia Layer (CRED) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) CRED 2030-as célára $ 0.067719 27.63% növekedési aránnyal.

Credia Layer (CRED) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Credia Layer ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.110307.

Credia Layer (CRED) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Credia Layer ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.179679.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.05306
    0.00%
  • 2026
    $ 0.055713
    5.00%
  • 2027
    $ 0.058498
    10.25%
  • 2028
    $ 0.061423
    15.76%
  • 2029
    $ 0.064494
    21.55%
  • 2030
    $ 0.067719
    27.63%
  • 2031
    $ 0.071105
    34.01%
  • 2032
    $ 0.074660
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.078393
    47.75%
  • 2034
    $ 0.082313
    55.13%
  • 2035
    $ 0.086429
    62.89%
  • 2036
    $ 0.090750
    71.03%
  • 2037
    $ 0.095288
    79.59%
  • 2038
    $ 0.100052
    88.56%
  • 2039
    $ 0.105055
    97.99%
  • 2040
    $ 0.110307
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) Credia Layer rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.05306
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.053067
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.053110
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.053278
    0.41%
Credia Layer (CRED) árelőrejelzése ma

A(z) CRED előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.05306. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Credia Layer (CRED) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) CRED árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.053067. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Credia Layer (CRED) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) CRED árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.053110. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Credia Layer (CRED) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) CRED előrejelzett ára $0.053278. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Credia Layer árstatisztikák

$ 0.05306
$ 0.05306$ 0.05306

-3.91%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 126.85K
$ 126.85K$ 126.85K

--

A legfrissebb CRED ár $ 0.05306. A(z) -3.91% 24 órás változása, $ 126.85K 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) CRED 0.00 keringésben lévő tokenszámmal és $ 0.00 teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Credia Layer Korábbi ár

A(z) Credia Layer élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Credia Layer jelenlegi ára 0.05335USD. A(z) Credia Layer (CRED) forgalomban lévő kínálata 0.00 CRED, így piaci kapitalizációja $0.00.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -0.04%
    $ -0.002549
    $ 0.06102
    $ 0.04206
  • 7 nap
    1.67%
    $ 0.033350
    $ 0.085
    $ 0.02
  • 30 nap
    1.67%
    $ 0.033350
    $ 0.085
    $ 0.02
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Credia Layer árfolyama $-0.002549 értékben változott, ami -0.04%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Credia Layer legmagasabb kereskedési értéke $0.085, míg a legalacsonyabb $0.02 volt. Az árváltozás mértéke 1.67% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) CRED további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Credia Layer 1.67%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.033350 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) CRED esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Ellenőrizd a(z) Credia Layer teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n

A(z) CRED teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) Credia Layer (CRED) árelőrejelzési modul?

A(z) Credia Layer árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) CRED lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Credia Layer következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) CRED tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Credia Layer árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) CRED jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) CRED lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Credia Layer jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) CRED árelőrejelzés?

CRED Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: CRED?
Az előrejelzéseid szerint a(z) CRED -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) CRED árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Credia Layer (CRED) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett CRED ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 CRED 2026-ban?
1 Credia Layer (CRED) ára ma $0.05306. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) CRED 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) CRED előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Credia Layer (CRED) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 CRED 2027-ig.
Mi a(z) CRED becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Credia Layer (CRED) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) CRED becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Credia Layer (CRED) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 CRED 2030-ban?
1 Credia Layer (CRED) ára ma $0.05306. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) CRED 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) CRED árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Credia Layer (CRED) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 CRED 2040-ig.
Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.