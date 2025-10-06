Mi a(z) Credia Layer (CRED)

Credia Layer is an AI-powered market intelligence layer for traders, turning on-chain, social, and market data into actionable trading signals. It helps users track capital flows, analyze sentiment, and identify emerging narratives through real-time rankings, AI heatmaps, and strategy insights. Credia Layer is an AI-powered market intelligence layer for traders, turning on-chain, social, and market data into actionable trading signals. It helps users track capital flows, analyze sentiment, and identify emerging narratives through real-time rankings, AI heatmaps, and strategy insights.

Credia Layer árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Credia Layer (CRED) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Credia Layer (CRED) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva?

Credia Layer (CRED) tokenomikai adatai

A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét.

Mennyit ér ma a(z) Credia Layer (CRED)? A(z) élő CRED ár a(z) USD esetében 0.05644 USD. Mi a(z) Credia Layer piaci plafonja? A(z) CRED piaci plafonja $ 0.00 USD. Mi a(z) CRED keringésben lévő tokenszáma? A(z) CRED keringésben lévő tokenszáma 0.00 USD. Mi volt a(z) CRED mindenkori legmagasabb ára? A(z) CRED mindenkori legmagasabb ára 0.1034983633742532 USD. Mi volt a(z) CRED mindenkori legmagasabb ár? A(z) CRED mindenkori legalacsonyabb ára 0.020007636566907613 USD. Mekkora a(z) CRED kereskedési volumene? A(z) CRED élő 24 órás kereskedési volumene $ 220.27K USD.

Credia Layer (CRED) fontos iparági frissítések

