A(z) élő Credia Layer ár ma 0.05644 USD. Kövesd nyomon a(z) CRED USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CRED ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CRED

CRED árinformációk

Mi a(z) CRED

CRED fehér könyv

CRED hivatalos webhely

CRED tokenomikai adatai

CRED árelőrejelzés

CRED előzmények

CRED Vásárlási útmutató

CRED-fiat valutaváltó

CRED spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Credia Layer Logó

Credia Layer árfolyam(CRED)

1 CRED-USD élő ár:

$0.05644
$0.05644
+182.20%1D
USD
Credia Layer (CRED) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:50:53 (UTC+8)

Credia Layer (CRED) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.02
$ 0.02
24h alacsony
$ 0.085
$ 0.085
24h magas

$ 0.02
$ 0.02

$ 0.085
$ 0.085

$ 0.1034983633742532
$ 0.1034983633742532

$ 0.020007636566907613
$ 0.020007636566907613

-6.00%

+182.20%

+182.20%

+182.20%

Credia Layer (CRED) valós idejű ár: $ 0.05644. Az elmúlt 24 órában, a(z)CRED legalacsonyabb ára $ 0.02, legmagasabb ára pedig $ 0.085 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CRED valaha volt legmagasabb ára $ 0.1034983633742532, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.020007636566907613 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CRED változása a következő volt: -6.00% az elmúlt órában, +182.20% az elmúlt 24 órában, és +182.20% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Credia Layer (CRED) piaci információk

No.3679

$ 0.00
$ 0.00

$ 220.27K
$ 220.27K

$ 56.44M
$ 56.44M

0.00
0.00

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

0.00%

BSC

A(z) Credia Layer jelenlegi piaci plafonja $ 0.00, és a 24 órás kereskedési volumene $ 220.27K. A(z) CRED keringésben lévő tokenszáma 0.00, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 56.44M.

Credia Layer (CRED) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Credia Layer mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.03644+182.20%
30 nap$ +0.03644+182.20%
60 nap$ +0.03644+182.20%
90 nap$ +0.03644+182.20%
Credia Layer árváltozása ma

A mai napon a(z) CRED ára $ +0.03644 (+182.20%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Credia Layer 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.03644 (+182.20%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Credia Layer 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) CRED ára $ +0.03644 (+182.20%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Credia Layer 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.03644 (+182.20%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Credia Layer (CRED) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Credia Layer árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Credia Layer (CRED)

Credia Layer is an AI-powered market intelligence layer for traders, turning on-chain, social, and market data into actionable trading signals. It helps users track capital flows, analyze sentiment, and identify emerging narratives through real-time rankings, AI heatmaps, and strategy insights.

Credia Layer elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Credia Layer befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd CRED a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Credia Layer a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Credia Layer vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Credia Layer árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Credia Layer (CRED) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Credia Layer (CRED) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Credia Layer rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Credia Layer árelőrejelzését most!

Credia Layer (CRED) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Credia Layer (CRED) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CRED token kapcsán!

Hogyan vásárolj Credia Layer (CRED)

A következőt szeretnél vásárolni: Credia Layer? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Credia Layer eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

CRED helyi valutákra

1 Credia Layer(CRED) - VND
1,485.2186
1 Credia Layer(CRED) - AUD
A$0.0857888
1 Credia Layer(CRED) - GBP
0.0428944
1 Credia Layer(CRED) - EUR
0.0485384
1 Credia Layer(CRED) - USD
$0.05644
1 Credia Layer(CRED) - MYR
RM0.2364836
1 Credia Layer(CRED) - TRY
2.3738664
1 Credia Layer(CRED) - JPY
¥8.69176
1 Credia Layer(CRED) - ARS
ARS$81.6782748
1 Credia Layer(CRED) - RUB
4.5648672
1 Credia Layer(CRED) - INR
5.0180804
1 Credia Layer(CRED) - IDR
Rp940.6662904
1 Credia Layer(CRED) - PHP
3.3220584
1 Credia Layer(CRED) - EGP
￡E.2.6684832
1 Credia Layer(CRED) - BRL
R$0.3030828
1 Credia Layer(CRED) - CAD
C$0.079016
1 Credia Layer(CRED) - BDT
6.8777784
1 Credia Layer(CRED) - NGN
81.5603152
1 Credia Layer(CRED) - COP
$218.7591824
1 Credia Layer(CRED) - ZAR
R.0.9775408
1 Credia Layer(CRED) - UAH
2.3586276
1 Credia Layer(CRED) - TZS
T.Sh.138.3333112
1 Credia Layer(CRED) - VES
Bs12.47324
1 Credia Layer(CRED) - CLP
$53.0536
1 Credia Layer(CRED) - PKR
Rs15.9205952
1 Credia Layer(CRED) - KZT
29.7991912
1 Credia Layer(CRED) - THB
฿1.8309136
1 Credia Layer(CRED) - TWD
NT$1.7377876
1 Credia Layer(CRED) - AED
د.إ0.2071348
1 Credia Layer(CRED) - CHF
Fr0.045152
1 Credia Layer(CRED) - HKD
HK$0.4385388
1 Credia Layer(CRED) - AMD
֏21.5414548
1 Credia Layer(CRED) - MAD
.د.م0.5215056
1 Credia Layer(CRED) - MXN
$1.0475264
1 Credia Layer(CRED) - SAR
ريال0.2110856
1 Credia Layer(CRED) - ETB
Br8.672006
1 Credia Layer(CRED) - KES
KSh7.2711652
1 Credia Layer(CRED) - JOD
د.أ0.04001596
1 Credia Layer(CRED) - PLN
0.2082636
1 Credia Layer(CRED) - RON
лв0.2489004
1 Credia Layer(CRED) - SEK
kr0.5356156
1 Credia Layer(CRED) - BGN
лв0.0953836
1 Credia Layer(CRED) - HUF
Ft18.9965752
1 Credia Layer(CRED) - CZK
1.1914484
1 Credia Layer(CRED) - KWD
د.ك0.01727064
1 Credia Layer(CRED) - ILS
0.18343
1 Credia Layer(CRED) - BOB
Bs0.3888716
1 Credia Layer(CRED) - AZN
0.095948
1 Credia Layer(CRED) - TJS
SM0.5181192
1 Credia Layer(CRED) - GEL
0.1529524
1 Credia Layer(CRED) - AOA
Kz51.6375204
1 Credia Layer(CRED) - BHD
.د.ب0.021165
1 Credia Layer(CRED) - BMD
$0.05644
1 Credia Layer(CRED) - DKK
kr0.3651668
1 Credia Layer(CRED) - HNL
L1.4804212
1 Credia Layer(CRED) - MUR
2.5815656
1 Credia Layer(CRED) - NAD
$0.9758476
1 Credia Layer(CRED) - NOK
kr0.5711728
1 Credia Layer(CRED) - NZD
$0.0982056
1 Credia Layer(CRED) - PAB
B/.0.05644
1 Credia Layer(CRED) - PGK
K0.237048
1 Credia Layer(CRED) - QAR
ر.ق0.2048772
1 Credia Layer(CRED) - RSD
дин.5.708906
1 Credia Layer(CRED) - UZS
soʻm679.9998436
1 Credia Layer(CRED) - ALL
L4.7121756
1 Credia Layer(CRED) - ANG
ƒ0.1010276
1 Credia Layer(CRED) - AWG
ƒ0.1010276
1 Credia Layer(CRED) - BBD
$0.11288
1 Credia Layer(CRED) - BAM
KM0.0948192
1 Credia Layer(CRED) - BIF
Fr165.48208
1 Credia Layer(CRED) - BND
$0.0728076
1 Credia Layer(CRED) - BSD
$0.05644
1 Credia Layer(CRED) - JMD
$9.033222
1 Credia Layer(CRED) - KHR
225.76
1 Credia Layer(CRED) - KMF
Fr24.04344
1 Credia Layer(CRED) - LAK
1,226.9564972
1 Credia Layer(CRED) - LKR
රු17.1340552
1 Credia Layer(CRED) - MDL
L0.9572224
1 Credia Layer(CRED) - MGA
Ar253.093892
1 Credia Layer(CRED) - MOP
P0.4503912
1 Credia Layer(CRED) - MVR
0.863532
1 Credia Layer(CRED) - MWK
MK97.646844
1 Credia Layer(CRED) - MZN
MT3.606516
1 Credia Layer(CRED) - NPR
रु7.9828736
1 Credia Layer(CRED) - PYG
397.45048
1 Credia Layer(CRED) - RWF
Fr81.78156
1 Credia Layer(CRED) - SBD
$0.4645012
1 Credia Layer(CRED) - SCR
0.8149936
1 Credia Layer(CRED) - SRD
$2.17294
1 Credia Layer(CRED) - SVC
$0.4921568
1 Credia Layer(CRED) - SZL
L0.9752832
1 Credia Layer(CRED) - TMT
m0.19754
1 Credia Layer(CRED) - TND
د.ت0.1659336
1 Credia Layer(CRED) - TTD
$0.38097
1 Credia Layer(CRED) - UGX
Sh195.95968
1 Credia Layer(CRED) - XAF
Fr32.11436
1 Credia Layer(CRED) - XCD
$0.152388
1 Credia Layer(CRED) - XOF
Fr32.11436
1 Credia Layer(CRED) - XPF
Fr5.81332
1 Credia Layer(CRED) - BWP
P0.7557316
1 Credia Layer(CRED) - BZD
$0.11288
1 Credia Layer(CRED) - CVE
$5.3770388
1 Credia Layer(CRED) - DJF
Fr9.98988
1 Credia Layer(CRED) - DOP
$3.6161108
1 Credia Layer(CRED) - DZD
د.ج7.311802
1 Credia Layer(CRED) - FJD
$0.1292476
1 Credia Layer(CRED) - GNF
Fr490.7458
1 Credia Layer(CRED) - GTQ
Q0.4312016
1 Credia Layer(CRED) - GYD
$11.7750772
1 Credia Layer(CRED) - ISK
kr7.055

Credia Layer Forrás

A(z) Credia Layer alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Credia Layer Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Credia Layer

Mennyit ér ma a(z) Credia Layer (CRED)?
A(z) élő CRED ár a(z) USD esetében 0.05644 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CRED ára a(z) USD esetében?
A(z) CRED jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.05644. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Credia Layer piaci plafonja?
A(z) CRED piaci plafonja $ 0.00 USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CRED keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CRED keringésben lévő tokenszáma 0.00 USD.
Mi volt a(z) CRED mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CRED mindenkori legmagasabb ára 0.1034983633742532 USD.
Mi volt a(z) CRED mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CRED mindenkori legalacsonyabb ára 0.020007636566907613 USD.
Mekkora a(z) CRED kereskedési volumene?
A(z) CRED élő 24 órás kereskedési volumene $ 220.27K USD.
A(z) CRED ára emelkedni fog idén?
A(z) CRED a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CRED árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:50:53 (UTC+8)

Credia Layer (CRED) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

CRED-USD kalkulátor

Összeg

CRED
CRED
USD
USD

1 CRED = 0.05644 USD

CRED kereskedés

CRED/USDT
$0.05644
$0.05644
+182.20%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

$110,215.93

$3,885.03

$0.02505

$188.24

$1.2096

$110,215.93

$3,885.03

$188.24

$90.02

$2.5100

