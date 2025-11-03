Alliance Games (COA) árelőrejelzés (USD)

A(z) Alliance Games árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) COA a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Alliance Games árelőrejelzése 2025-2050 USD Alliance Games (COA) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Alliance Games ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.00391. Alliance Games (COA) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Alliance Games ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.004105. Alliance Games (COA) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) COA 2027-re jelzett ára $ 0.004310 10.25% növekedési aránnyal. Alliance Games (COA) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) COA 2028-ra jelzett ára $ 0.004526 15.76% növekedési aránnyal. Alliance Games (COA) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) COA 2029-es célára $ 0.004752 21.55% növekedési aránnyal. Alliance Games (COA) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) COA 2030-as célára $ 0.004990 27.63% növekedési aránnyal. Alliance Games (COA) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Alliance Games ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.008128. Alliance Games (COA) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Alliance Games ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.013240.

2026 $ 0.004105 5.00%

2027 $ 0.004310 10.25%

2028 $ 0.004526 15.76%

2029 $ 0.004752 21.55%

2030 $ 0.004990 27.63%

2031 $ 0.005239 34.01%

2032 $ 0.005501 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.005776 47.75%

2034 $ 0.006065 55.13%

2035 $ 0.006368 62.89%

2036 $ 0.006687 71.03%

2037 $ 0.007021 79.59%

2038 $ 0.007372 88.56%

2039 $ 0.007741 97.99%

2040 $ 0.008128 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Alliance Games rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.00391 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.003910 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.003913 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.003926 0.41% Alliance Games (COA) árelőrejelzése ma A(z) COA előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.00391 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Alliance Games (COA) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) COA árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.003910 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Alliance Games (COA) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) COA árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.003913 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Alliance Games (COA) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) COA előrejelzett ára $0.003926 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Alliance Games árstatisztikák Jelenlegi ár $ 0.00391$ 0.00391 $ 0.00391 Árváltozás (24 óra) +0.77% Piaci plafon $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Forgalomban lévő készlet 414.42M 414.42M 414.42M Volumen (24H) $ 14.31K$ 14.31K $ 14.31K Volumen (24H) -- A legfrissebb COA ár $ 0.00391. A(z) +0.77% 24 órás változása, $ 14.31K 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) COA 414.42M keringésben lévő tokenszámmal és $ 1.62M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő COA ár megtekintése

Alliance Games Korábbi ár A(z) Alliance Games élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Alliance Games jelenlegi ára 0.00391USD. A(z) Alliance Games (COA) forgalomban lévő kínálata 0.00 COA , így piaci kapitalizációja $1.62M . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -0.08% $ -0.000360 $ 0.00441 $ 0.0037

7 nap -0.28% $ -0.001559 $ 0.0068 $ 0.0037

30 nap -0.45% $ -0.0033 $ 0.01704 $ 0.0037 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Alliance Games árfolyama $-0.000360 értékben változott, ami -0.08% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Alliance Games legmagasabb kereskedési értéke $0.0068 , míg a legalacsonyabb $0.0037 volt. Az árváltozás mértéke -0.28% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) COA további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Alliance Games -0.45% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.0033 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) COA esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben. Ellenőrizd a(z) Alliance Games teljes árfolyam-előzményeit részletes trendekért a MEXC-n A(z) COA teljes árelőzményeinek megtekintése

Hogyan működik a(z) Alliance Games (COA) árelőrejelzési modul? A(z) Alliance Games árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) COA lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Alliance Games következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) COA tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Alliance Games árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) COA jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) COA lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Alliance Games jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) COA árelőrejelzés?

COA Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

