Piacok
A(z) élő Alliance Games ár ma 0.00416 USD. Kövesd nyomon a(z) COA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) COA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: COA

COA árinformációk

Mi a(z) COA

COA fehér könyv

COA hivatalos webhely

COA tokenomikai adatai

COA árelőrejelzés

COA előzmények

COA Vásárlási útmutató

COA-fiat valutaváltó

COA spot

Alliance Games Logó

Alliance Games árfolyam(COA)

1 COA-USD élő ár:

$0.00416
$0.00416$0.00416
+7.21%1D
USD
Alliance Games (COA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:49:41 (UTC+8)

Alliance Games (COA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00387
$ 0.00387$ 0.00387
24h alacsony
$ 0.00443
$ 0.00443$ 0.00443
24h magas

$ 0.00387
$ 0.00387$ 0.00387

$ 0.00443
$ 0.00443$ 0.00443

$ 0.03474769210606202
$ 0.03474769210606202$ 0.03474769210606202

$ 0.003300711612594677
$ 0.003300711612594677$ 0.003300711612594677

+2.71%

+7.21%

-23.95%

-23.95%

Alliance Games (COA) valós idejű ár: $ 0.00416. Az elmúlt 24 órában, a(z)COA legalacsonyabb ára $ 0.00387, legmagasabb ára pedig $ 0.00443 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) COA valaha volt legmagasabb ára $ 0.03474769210606202, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.003300711612594677 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) COA változása a következő volt: +2.71% az elmúlt órában, +7.21% az elmúlt 24 órában, és -23.95% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Alliance Games (COA) piaci információk

No.1884

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

$ 13.15K
$ 13.15K$ 13.15K

$ 8.32M
$ 8.32M$ 8.32M

414.42M
414.42M 414.42M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

20.72%

BSC

A(z) Alliance Games jelenlegi piaci plafonja $ 1.72M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 13.15K. A(z) COA keringésben lévő tokenszáma 414.42M, és a teljes tokenszám 2000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.32M.

Alliance Games (COA) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Alliance Games mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0002798+7.21%
30 nap$ -0.00198-32.25%
60 nap$ +0.0003+7.77%
90 nap$ -0.00407-49.46%
Alliance Games árváltozása ma

A mai napon a(z) COA ára $ +0.0002798 (+7.21%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Alliance Games 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.00198 (-32.25%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Alliance Games 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) COA ára $ +0.0003 (+7.77%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Alliance Games 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.00407 (-49.46%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Alliance Games (COA) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Alliance Games árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Alliance Games (COA)

Alliance Games is a decentralized network that combines AI-powered game creation, a blockchain-integrated multiplayer network, and a distributed worker node system to redefine how games are built, hosted, and monetized. The native token, $COA, powers the entire ecosystem—used by developers to access infrastructure, by node operators to earn rewards, and by users to stake, govern, and unlock premium features.

Alliance Games elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Alliance Games befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd COA a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Alliance Games a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Alliance Games vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Alliance Games árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Alliance Games (COA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Alliance Games (COA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Alliance Games rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Alliance Games árelőrejelzését most!

Alliance Games (COA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Alliance Games (COA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) COA token kapcsán!

Hogyan vásárolj Alliance Games (COA)

A következőt szeretnél vásárolni: Alliance Games? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Alliance Games eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

COA helyi valutákra

1 Alliance Games(COA) - VND
109.4704
1 Alliance Games(COA) - AUD
A$0.0063232
1 Alliance Games(COA) - GBP
0.0031616
1 Alliance Games(COA) - EUR
0.0035776
1 Alliance Games(COA) - USD
$0.00416
1 Alliance Games(COA) - MYR
RM0.0174304
1 Alliance Games(COA) - TRY
0.1749696
1 Alliance Games(COA) - JPY
¥0.64064
1 Alliance Games(COA) - ARS
ARS$6.0202272
1 Alliance Games(COA) - RUB
0.3364608
1 Alliance Games(COA) - INR
0.3698656
1 Alliance Games(COA) - IDR
Rp69.3333056
1 Alliance Games(COA) - PHP
0.2448576
1 Alliance Games(COA) - EGP
￡E.0.1966848
1 Alliance Games(COA) - BRL
R$0.0223392
1 Alliance Games(COA) - CAD
C$0.005824
1 Alliance Games(COA) - BDT
0.5069376
1 Alliance Games(COA) - NGN
6.0115328
1 Alliance Games(COA) - COP
$16.1239936
1 Alliance Games(COA) - ZAR
R.0.0720512
1 Alliance Games(COA) - UAH
0.1738464
1 Alliance Games(COA) - TZS
T.Sh.10.22112
1 Alliance Games(COA) - VES
Bs0.91936
1 Alliance Games(COA) - CLP
$3.9104
1 Alliance Games(COA) - PKR
Rs1.1734528
1 Alliance Games(COA) - KZT
2.1963968
1 Alliance Games(COA) - THB
฿0.1349504
1 Alliance Games(COA) - TWD
NT$0.1280864
1 Alliance Games(COA) - AED
د.إ0.0152672
1 Alliance Games(COA) - CHF
Fr0.003328
1 Alliance Games(COA) - HKD
HK$0.0323232
1 Alliance Games(COA) - AMD
֏1.5877472
1 Alliance Games(COA) - MAD
.د.م0.0384384
1 Alliance Games(COA) - MXN
$0.0772096
1 Alliance Games(COA) - SAR
ريال0.0155584
1 Alliance Games(COA) - ETB
Br0.639184
1 Alliance Games(COA) - KES
KSh0.5362656
1 Alliance Games(COA) - JOD
د.أ0.00294944
1 Alliance Games(COA) - PLN
0.0153504
1 Alliance Games(COA) - RON
лв0.0183456
1 Alliance Games(COA) - SEK
kr0.0394784
1 Alliance Games(COA) - BGN
лв0.0070304
1 Alliance Games(COA) - HUF
Ft1.4001728
1 Alliance Games(COA) - CZK
0.0878176
1 Alliance Games(COA) - KWD
د.ك0.00127296
1 Alliance Games(COA) - ILS
0.01352
1 Alliance Games(COA) - BOB
Bs0.0286624
1 Alliance Games(COA) - AZN
0.007072
1 Alliance Games(COA) - TJS
SM0.0381888
1 Alliance Games(COA) - GEL
0.0112736
1 Alliance Games(COA) - AOA
Kz3.8060256
1 Alliance Games(COA) - BHD
.د.ب0.00156
1 Alliance Games(COA) - BMD
$0.00416
1 Alliance Games(COA) - DKK
kr0.0269152
1 Alliance Games(COA) - HNL
L0.1091168
1 Alliance Games(COA) - MUR
0.1902784
1 Alliance Games(COA) - NAD
$0.0719264
1 Alliance Games(COA) - NOK
kr0.0420992
1 Alliance Games(COA) - NZD
$0.0072384
1 Alliance Games(COA) - PAB
B/.0.00416
1 Alliance Games(COA) - PGK
K0.017472
1 Alliance Games(COA) - QAR
ر.ق0.0151008
1 Alliance Games(COA) - RSD
дин.0.420784
1 Alliance Games(COA) - UZS
soʻm50.1204704
1 Alliance Games(COA) - ALL
L0.3473184
1 Alliance Games(COA) - ANG
ƒ0.0074464
1 Alliance Games(COA) - AWG
ƒ0.0074464
1 Alliance Games(COA) - BBD
$0.00832
1 Alliance Games(COA) - BAM
KM0.0069888
1 Alliance Games(COA) - BIF
Fr12.19712
1 Alliance Games(COA) - BND
$0.0053664
1 Alliance Games(COA) - BSD
$0.00416
1 Alliance Games(COA) - JMD
$0.665808
1 Alliance Games(COA) - KHR
16.64
1 Alliance Games(COA) - KMF
Fr1.77216
1 Alliance Games(COA) - LAK
90.4347808
1 Alliance Games(COA) - LKR
රු1.2628928
1 Alliance Games(COA) - MDL
L0.0705536
1 Alliance Games(COA) - MGA
Ar18.654688
1 Alliance Games(COA) - MOP
P0.0331968
1 Alliance Games(COA) - MVR
0.063648
1 Alliance Games(COA) - MWK
MK7.197216
1 Alliance Games(COA) - MZN
MT0.265824
1 Alliance Games(COA) - NPR
रु0.5883904
1 Alliance Games(COA) - PYG
29.29472
1 Alliance Games(COA) - RWF
Fr6.02784
1 Alliance Games(COA) - SBD
$0.0342368
1 Alliance Games(COA) - SCR
0.0600704
1 Alliance Games(COA) - SRD
$0.16016
1 Alliance Games(COA) - SVC
$0.0362752
1 Alliance Games(COA) - SZL
L0.0718848
1 Alliance Games(COA) - TMT
m0.01456
1 Alliance Games(COA) - TND
د.ت0.0122304
1 Alliance Games(COA) - TTD
$0.02808
1 Alliance Games(COA) - UGX
Sh14.44352
1 Alliance Games(COA) - XAF
Fr2.36288
1 Alliance Games(COA) - XCD
$0.011232
1 Alliance Games(COA) - XOF
Fr2.36288
1 Alliance Games(COA) - XPF
Fr0.42848
1 Alliance Games(COA) - BWP
P0.0557024
1 Alliance Games(COA) - BZD
$0.00832
1 Alliance Games(COA) - CVE
$0.3963232
1 Alliance Games(COA) - DJF
Fr0.73632
1 Alliance Games(COA) - DOP
$0.2665312
1 Alliance Games(COA) - DZD
د.ج0.538928
1 Alliance Games(COA) - FJD
$0.0095264
1 Alliance Games(COA) - GNF
Fr36.1712
1 Alliance Games(COA) - GTQ
Q0.0317824
1 Alliance Games(COA) - GYD
$0.8679008
1 Alliance Games(COA) - ISK
kr0.52

Alliance Games Forrás

A(z) Alliance Games alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Alliance Games Weboldal
Block Explorer

Mennyit ér ma a(z) Alliance Games (COA)?
A(z) élő COA ár a(z) USD esetében 0.00416 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) COA ára a(z) USD esetében?
A(z) COA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00416. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Alliance Games piaci plafonja?
A(z) COA piaci plafonja $ 1.72M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) COA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) COA keringésben lévő tokenszáma 414.42M USD.
Mi volt a(z) COA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) COA mindenkori legmagasabb ára 0.03474769210606202 USD.
Mi volt a(z) COA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) COA mindenkori legalacsonyabb ára 0.003300711612594677 USD.
Mekkora a(z) COA kereskedési volumene?
A(z) COA élő 24 órás kereskedési volumene $ 13.15K USD.
A(z) COA ára emelkedni fog idén?
A(z) COA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) COA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:49:41 (UTC+8)

Alliance Games (COA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?
October 6, 2025

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik
October 5, 2025

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében
October 5, 2025

October 5, 2025
COA-USD kalkulátor

Összeg

COA
COA
USD
USD

1 COA = 0.00415 USD

COA kereskedés

COA/USDT
$0.00416
$0.00416$0.00416
+7.21%

