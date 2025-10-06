Mi a(z) Alliance Games (COA)

Alliance Games is a decentralized network that combines AI-powered game creation, a blockchain-integrated multiplayer network, and a distributed worker node system to redefine how games are built, hosted, and monetized. The native token, $COA, powers the entire ecosystem—used by developers to access infrastructure, by node operators to earn rewards, and by users to stake, govern, and unlock premium features.

Alliance Games (COA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Alliance Games (COA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) COA token kapcsán!

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Alliance Games Mennyit ér ma a(z) Alliance Games (COA)? A(z) élő COA ár a(z) USD esetében 0.00416 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) COA ára a(z) USD esetében? $ 0.00416 . Keresd fel a A(z) COA jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) Alliance Games piaci plafonja? A(z) COA piaci plafonja $ 1.72M USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) COA keringésben lévő tokenszáma? A(z) COA keringésben lévő tokenszáma 414.42M USD . Mi volt a(z) COA mindenkori legmagasabb ára? A(z) COA mindenkori legmagasabb ára 0.03474769210606202 USD . Mi volt a(z) COA mindenkori legmagasabb ár? A(z) COA mindenkori legalacsonyabb ára 0.003300711612594677 USD . Mekkora a(z) COA kereskedési volumene? A(z) COA élő 24 órás kereskedési volumene $ 13.15K USD . A(z) COA ára emelkedni fog idén? A(z) COA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) COA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

Alliance Games (COA) fontos iparági frissítések

