ZEC

Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.

NévZEC

HelyezésNo.80

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0002%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)572.47%

Forgalomban lévő készlet16,644,864.19085043

Max. tokenszám21,000,000

Teljes tokenszám16,717,818.87835043

Forgalomban lévő arány0.7926%

Kibocsátás dátuma2016-10-01 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja5941.7998046875,2016-10-29

Legalacsonyabb ár15.96914388442235,2024-07-05

Nyilvános blokkláncZEC

BevezetésZcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.