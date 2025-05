XTZ

Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself.

NévXTZ

HelyezésNo.104

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0001%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)2.71%

Forgalomban lévő készlet1,045,343,570.201672

Max. tokenszám∞

Teljes tokenszám1,065,467,456.403518

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2017-07-01 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották0.47 USDT

Minden idők csúcspontja9.175448161770554,2021-10-04

Legalacsonyabb ár0.314631309952,2018-12-07

Nyilvános blokkláncXTZ

BevezetésTezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.