XEC

eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains.

NévXEC

HelyezésNo.136

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0001%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet19,871,760,922,583

Max. tokenszám21,000,000,000,000

Teljes tokenszám19,871,760,922,583

Forgalomban lévő arány0.9462%

Kibocsátás dátuma2021-07-05 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.000592590659826054,2021-11-10

Legalacsonyabb ár0.000015996212103553,2025-04-07

Nyilvános blokkláncBCHA

BevezetéseCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.