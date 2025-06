ULTIMA

ULTIMA is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the ULTIMA token. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, a crowdfunding platform, its own marketplace and more. A lot of our products are unique in the crypto market.

NévULTIMA

HelyezésNo.221

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)73,351.79%

Forgalomban lévő készlet37,409

Max. tokenszám100,000

Teljes tokenszám100,000

Forgalomban lévő arány0.374%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja22681.001065843044,2025-02-14

Legalacsonyabb ár2046.4140488264795,2024-06-12

Nyilvános blokkláncSMART

