Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block.

HelyezésNo.278

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)2.35%

Forgalomban lévő készlet1,400,000,000

Max. tokenszám5,000,000,000

Teljes tokenszám5,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.28%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.1868671285494208,2025-05-08

Legalacsonyabb ár0.10445432099080343,2025-05-30

Nyilvános blokkláncETH

