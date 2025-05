RLC

RLC is an Ethereum token for the iExec cloud platform in which users can monetize and rent computing power and data. iExec enables developers to power applications on what is described as “a decentralized marketplace for cloud resources.”

NévRLC

HelyezésNo.420

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)11.15%

Forgalomban lévő készlet72,382,548.06525736

Max. tokenszám86,999,784.9868455

Teljes tokenszám86,999,784.9868455

Forgalomban lévő arány0.8319%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja16.25819503,2021-05-10

Legalacsonyabb ár0.148837272278,2018-12-15

Nyilvános blokkláncETH

