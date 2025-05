MYX

MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps.

HelyezésNo.1227

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)4,92%

Forgalomban lévő készlet92 067 374

Max. tokenszám1 000 000 000

Teljes tokenszám1 000 000 000

Forgalomban lévő arány0.092%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.1192442282953195,2025-05-06

Legalacsonyabb ár0.06361973139704283,2025-05-22

Nyilvános blokkláncBSC

