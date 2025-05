MAX

Matr1x is a cutting-edge entertainment platform that integrates gaming, artificial intelligence (AI), and esports, all built upon WEB3 infrastructure. With a diverse range of top-notch Web3 games, esports products, and more, Matr1x is dedicated to revolutionizing the global gaming and digital content industries through the implementation of blockchain and AI technologies.

NévMAX

HelyezésNo.1304

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)4.64%

Forgalomban lévő készlet130,520,000

Max. tokenszám800,000,000

Teljes tokenszám800,000,000

Forgalomban lévő arány0.1631%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.4786657476524675,2024-08-06

Legalacsonyabb ár0.03129787986386955,2025-04-22

Nyilvános blokkláncETH

BevezetésMatr1x is a cutting-edge entertainment platform that integrates gaming, artificial intelligence (AI), and esports, all built upon WEB3 infrastructure. With a diverse range of top-notch Web3 games, esports products, and more, Matr1x is dedicated to revolutionizing the global gaming and digital content industries through the implementation of blockchain and AI technologies.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.