Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.

HelyezésNo.314

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)1.98%

Forgalomban lévő készlet1,366,843,876.5891356

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám1,373,873,397.4424574

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2017-08-01 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották0.053 USDT

Minden idők csúcspontja3.827154981643715,2021-11-10

Legalacsonyabb ár0.019860698096,2019-12-18

Nyilvános blokkláncETH

