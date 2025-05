LQTY

Liquity (LQTY) is a token that captures the fee revenue generated by the Liquity Protocol via staking. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%.

NévLQTY

HelyezésNo.435

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)24.74%

Forgalomban lévő készlet94,975,178.51174796

Max. tokenszám100,000,000

Teljes tokenszám100,000,000

Forgalomban lévő arány0.9497%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja62.974752516289335,2021-11-16

Legalacsonyabb ár0.4336891936927399,2025-04-08

Nyilvános blokkláncETH

