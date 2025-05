KAT

Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user’s wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.

NévKAT

HelyezésNo.2640

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.04%

Forgalomban lévő készlet255,538,596

Max. tokenszám2,000,000,000

Teljes tokenszám1,997,249,433

Forgalomban lévő arány0.1277%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.05802041506845649,2023-08-22

Legalacsonyabb ár0.000463150077110209,2024-09-22

Nyilvános blokkláncZKSYNCERA

Szektor

Közösségi média

