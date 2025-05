DOT

Polkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.

NévDOT

HelyezésNo.22

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0019%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)15.62%

Forgalomban lévő készlet1,582,368,115.8496277

Max. tokenszám∞

Teljes tokenszám1,582,368,115.8496277

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2019-05-05 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja55.00497580824179,2021-11-04

Legalacsonyabb ár2.6928957061,2020-08-20

Nyilvános blokkláncDOT

BevezetésPolkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.