BAX

Babb is a financial blockchain platform based in London (United Kingdom) that aims to bring accessible financial services for the unbanked and under-banked. Babb's mission is to become a decentralized banking platform that leverages blockchain, AI, and biometrics technology to offer anyone in the world access to peer-to-peer financial services.

NévBAX

HelyezésNo.1593

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet76,659,947,394

Max. tokenszám100,000,000,000

Teljes tokenszám96,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.7665%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.003376659937202931,2018-04-27

Legalacsonyabb ár0.0000161,2021-01-11

Nyilvános blokkláncETH

BevezetésBabb is a financial blockchain platform based in London (United Kingdom) that aims to bring accessible financial services for the unbanked and under-banked. Babb's mission is to become a decentralized banking platform that leverages blockchain, AI, and biometrics technology to offer anyone in the world access to peer-to-peer financial services.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.