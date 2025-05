ATOM

The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

NévATOM

HelyezésNo.53

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0005%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)33.10%

Forgalomban lévő készlet390,934,204

Max. tokenszám∞

Teljes tokenszám390,934,204

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2019-03-15 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották0.1 USDT

Minden idők csúcspontja44.6955257850945,2021-09-20

Legalacsonyabb ár1.13096252523,2020-03-13

Nyilvános blokkláncATOM

Szektor

Közösségi média

