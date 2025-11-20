Yield Protocol Cijena danas

Trenutačna cijena Yield Protocol (YIELD) danas je $ 0.00048628, s promjenom od 4.17% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije YIELD u USD je $ 0.00048628 po YIELD.

Yield Protocol trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 34,744, s količinom u optjecaju od 71.45M YIELD. Tijekom posljednja 24 sata, YIELD trgovao je između $ 0.00045876 (niska) i $ 0.00048628 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.547757, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00007987.

U kratkoročnim performansama, YIELD se kretao -- u posljednjem satu i +102.67% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Yield Protocol (YIELD)

Tržišna kapitalizacija $ 34.74K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 68.40K Količina u optjecaju 71.45M Ukupna količina 140,661,635.5775238

