Cijena Yield Optimizer USD uživo danas je 1.051 USD.YOUSD tržišna kapitalizacija je 28,086,802 USD. Pratite ažuriranja cijene YOUSD u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!Cijena Yield Optimizer USD uživo danas je 1.051 USD.YOUSD tržišna kapitalizacija je 28,086,802 USD. Pratite ažuriranja cijene YOUSD u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!

Više o YOUSD

YOUSD Informacije o cijeni

Što je YOUSD

YOUSD Bijela knjiga

YOUSD Službena web stranica

YOUSD Tokenomija

YOUSD Prognoza cijena

Yield Optimizer USD Logotip

Yield Optimizer USD Cijena (YOUSD)

Neuvršten

1 YOUSD u USD cijena uživo:

0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Yield Optimizer USD (YOUSD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 15:52:35 (UTC+8)

Yield Optimizer USD Cijena danas

Trenutačna cijena Yield Optimizer USD (YOUSD) danas je $ 1.051, s promjenom od 0.02% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije YOUSD u USD je $ 1.051 po YOUSD.

Yield Optimizer USD trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 28,086,802, s količinom u optjecaju od 26.72M YOUSD. Tijekom posljednja 24 sata, YOUSD trgovao je između $ 1.051 (niska) i $ 1.051 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.051, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.85688.

U kratkoročnim performansama, YOUSD se kretao 0.00% u posljednjem satu i +0.17% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Yield Optimizer USD (YOUSD)

--
Trenutačna tržišna kapitalizacija Yield Optimizer USD je $ 28.09M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YOUSD je 26.72M, s ukupnom količinom od 26718298.897604. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.09M.

Yield Optimizer USD Povijest cijena USD

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

0.00%

+0.02%

+0.17%

+0.17%

Yield Optimizer USD (YOUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Yield Optimizer USD u USD iznosila je $ +0.0002261.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Yield Optimizer USD u USD iznosila je $ +0.0084970197.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Yield Optimizer USD u USD iznosila je $ +0.0169348681.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Yield Optimizer USD u USD iznosila je $ +0.023471155563588.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0002261+0.02%
30 dana$ +0.0084970197+0.81%
60 dana$ +0.0169348681+1.61%
90 dana$ +0.023471155563588+2.28%

Predviđanje cijena za Yield Optimizer USD

Yield Optimizer USD (YOUSD) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za YOUSD u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
Yield Optimizer USD (YOUSD) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Yield Optimizer USD mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

MEXC alati
Za projekcije scenarija u stvarnom vremenu i personaliziraniju analizu, korisnici mogu upotrijebiti MEXC-ov alat za predviđanje cijena i AI tržišne uvide.
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovi scenariji su ilustrativni i edukativni; kriptovalute su nestabilne – provedite vlastito istraživanje (DYOR) prije donošenja odluka.
Želite li znati koju će cijenu Yield Optimizer USD dosegnuti u razdoblju 2025. – 2026.? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za YOUSD predviđanje cijene za razdoblje 2025. – 2026. klikom na Yield Optimizer USD Predviđanje cijene.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Yield Optimizer USD (YOUSD)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Yield Optimizer USD

Koliko će 1 Yield Optimizer USD vrijediti 2030. godine?
Ako bi Yield Optimizer USD rastao godišnjom stopom od 5%, njegova procijenjena vrijednost mogla bi doseći oko $-- do 2026., $-- do2030., $-- do 2035. i $-- do 2040. Ove brojke ilustriraju scenarij stabilnog složenog rasta, iako će stvarna buduća cijena ovisiti o prihvaćanju na tržištu, regulatornim kretanjima i makroekonomskim uvjetima. U nastavku možete pogledati cijelu tablicu projekcija za detaljan godišnji pregled potencijalnih cijena Yield Optimizer USD i očekivanog povrata ulaganja.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 15:52:35 (UTC+8)

