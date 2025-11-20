Yield Optimizer USD Cijena danas

Trenutačna cijena Yield Optimizer USD (YOUSD) danas je $ 1.051, s promjenom od 0.02% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije YOUSD u USD je $ 1.051 po YOUSD.

Yield Optimizer USD trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 28,086,802, s količinom u optjecaju od 26.72M YOUSD. Tijekom posljednja 24 sata, YOUSD trgovao je između $ 1.051 (niska) i $ 1.051 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.051, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.85688.

U kratkoročnim performansama, YOUSD se kretao 0.00% u posljednjem satu i +0.17% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Yield Optimizer USD (YOUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 28.09M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.09M Količina u optjecaju 26.72M Ukupna količina 26,718,298.897604

