XTP (XTP) Informacije Tap offers one-stop services for all cryptocurrency participants, removing financial boundaries by supporting seamless connections with all banks and exchanges. After depositing fiat currency into XTP, users can trade various cryptocurrencies using one app and a single KYC process. Users can also send any crypto asset to anyone, anywhere in the world for free and the asset can be used by the recipient instantly. Službena web stranica: https://www.withtap.com/ Kupi XTP odmah!

XTP (XTP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za XTP (XTP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 3.78B $ 3.78B $ 3.78B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.53M $ 5.53M $ 5.53M Povijesni maksimum: $ 0.402555 $ 0.402555 $ 0.402555 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00055297 $ 0.00055297 $ 0.00055297 Saznajte više o cijeni XTP (XTP)

XTP (XTP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike XTP (XTP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XTP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XTP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XTP tokena, istražite XTP cijenu tokena uživo!

