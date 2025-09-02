XTP (XTP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.402555$ 0.402555 $ 0.402555 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -10.11% Promjena cijene (1D) -20.16% Promjena cijene (7D) -24.40% Promjena cijene (7D) -24.40%

XTP (XTP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XTPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XTP je $ 0.402555, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XTP se promijenio za -10.11% u posljednjih sat vremena, -20.16% u posljednjih 24 sata i -24.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XTP (XTP)

Tržišna kapitalizacija $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.71M$ 4.71M $ 4.71M Količina u optjecaju 3.78B 3.78B 3.78B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija XTP je $ 1.78M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XTP je 3.78B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.71M.