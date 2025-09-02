Više o XTP

XTP Informacije o cijeni

XTP Službena web stranica

XTP Tokenomija

XTP Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

XTP Logotip

XTP Cijena (XTP)

Neuvršten

1 XTP u USD cijena uživo:

$0.000471
$0.000471$0.000471
-20.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena XTP (XTP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:13:21 (UTC+8)

XTP (XTP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.402555
$ 0.402555$ 0.402555

$ 0
$ 0$ 0

-10.11%

-20.16%

-24.40%

-24.40%

XTP (XTP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XTPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XTP je $ 0.402555, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XTP se promijenio za -10.11% u posljednjih sat vremena, -20.16% u posljednjih 24 sata i -24.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XTP (XTP)

$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M

--
----

$ 4.71M
$ 4.71M$ 4.71M

3.78B
3.78B 3.78B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija XTP je $ 1.78M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XTP je 3.78B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.71M.

XTP (XTP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz XTP u USD iznosila je $ -0.000118974213936824.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz XTP u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz XTP u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz XTP u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000118974213936824-20.16%
30 dana$ 0-25.74%
60 dana$ 0-42.80%
90 dana$ 0--

Što je XTP (XTP)

Tap offers one-stop services for all cryptocurrency participants, removing financial boundaries by supporting seamless connections with all banks and exchanges. After depositing fiat currency into XTP, users can trade various cryptocurrencies using one app and a single KYC process. Users can also send any crypto asset to anyone, anywhere in the world for free and the asset can be used by the recipient instantly.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs XTP (XTP)

Službena web-stranica

XTP Predviđanje cijene (USD)

Koliko će XTP (XTP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših XTP (XTP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za XTP.

Provjerite XTP predviđanje cijene sada!

XTP u lokalnim valutama

XTP (XTP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike XTP (XTP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XTP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o XTP (XTP)

Koliko XTP (XTP) vrijedi danas?
Cijena XTP uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XTP u USD?
Trenutačna cijena XTP u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija XTP?
Tržišna kapitalizacija za XTP je $ 1.78M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XTP?
Količina u optjecaju za XTP je 3.78B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XTP?
XTP je postigao ATH cijenu od 0.402555 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XTP?
XTP je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XTP?
24-satni obujam trgovanja za XTP je -- USD.
Hoće li XTP još narasti ove godine?
XTP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XTP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:13:21 (UTC+8)

XTP (XTP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.