XTblock Logotip

XTblock Cijena (XTT-B20)

Neuvršten

1 XTT-B20 u USD cijena uživo:

$0.00011875
$0.00011875
-1.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena XTblock (XTT-B20)
XTblock (XTT-B20) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.584553
$ 0.584553

$ 0
$ 0

+0.22%

-1.09%

-1.58%

-1.58%

XTblock (XTT-B20) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XTT-B20trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XTT-B20 je $ 0.584553, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XTT-B20 se promijenio za +0.22% u posljednjih sat vremena, -1.09% u posljednjih 24 sata i -1.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XTblock (XTT-B20)

$ 19.70K
$ 19.70K

--
--

$ 41.56K
$ 41.56K

165.87M
165.87M

350,000,000.0
350,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija XTblock je $ 19.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XTT-B20 je 165.87M, s ukupnom količinom od 350000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.56K.

XTblock (XTT-B20) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz XTblock u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz XTblock u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz XTblock u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz XTblock u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.09%
30 dana$ 0-10.14%
60 dana$ 0-16.16%
90 dana$ 0--

Što je XTblock (XTT-B20)

A hyper-capable network, XTblock aims to deliver not only a high-performance blockchain, but also the ability to decentralise artificial intelligence and bot computing. Therefore a powerful blockchain that will address the issues of speed, high latency and scalability is only one of its use cases. It's applicability goes far beyond. As you will see in our roadmap and business model (available on our website http://xtblock.io), we are currently developing various scientific and commercial use cases to demonstrate the performance and real-world viability of this hyper-capable network. In short, the XTblock network will be applicable to every industry. Some key milestones in the pipeline, that are intended to prove these capabilities, are various applications within the realm of decentralised finance [DeFi], decentralised AI, decentralised live video streaming, an NFT marketplace, crypto market analysis bots, crypto trading bots, and much more.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs XTblock (XTT-B20)

Službena web-stranica

XTblock Predviđanje cijene (USD)

Koliko će XTblock (XTT-B20) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših XTblock (XTT-B20) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za XTblock.

Provjerite XTblock predviđanje cijene sada!

XTT-B20 u lokalnim valutama

XTblock (XTT-B20) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike XTblock (XTT-B20) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XTT-B20 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o XTblock (XTT-B20)

Koliko XTblock (XTT-B20) vrijedi danas?
Cijena XTT-B20 uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XTT-B20 u USD?
Trenutačna cijena XTT-B20 u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija XTblock?
Tržišna kapitalizacija za XTT-B20 je $ 19.70K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XTT-B20?
Količina u optjecaju za XTT-B20 je 165.87M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XTT-B20?
XTT-B20 je postigao ATH cijenu od 0.584553 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XTT-B20?
XTT-B20 je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XTT-B20?
24-satni obujam trgovanja za XTT-B20 je -- USD.
Hoće li XTT-B20 još narasti ove godine?
XTT-B20 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XTT-B20 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
