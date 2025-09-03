XTblock (XTT-B20) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.584553$ 0.584553 $ 0.584553 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.22% Promjena cijene (1D) -1.09% Promjena cijene (7D) -1.58% Promjena cijene (7D) -1.58%

XTblock (XTT-B20) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XTT-B20trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XTT-B20 je $ 0.584553, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XTT-B20 se promijenio za +0.22% u posljednjih sat vremena, -1.09% u posljednjih 24 sata i -1.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XTblock (XTT-B20)

Tržišna kapitalizacija $ 19.70K$ 19.70K $ 19.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 41.56K$ 41.56K $ 41.56K Količina u optjecaju 165.87M 165.87M 165.87M Ukupna količina 350,000,000.0 350,000,000.0 350,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija XTblock je $ 19.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XTT-B20 je 165.87M, s ukupnom količinom od 350000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.56K.