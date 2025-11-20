WrongCoin Cijena danas

Trenutačna cijena WrongCoin (WRONG) danas je --, s promjenom od 9.33% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WRONG u USD je -- po WRONG.

WrongCoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,063.8, s količinom u optjecaju od 999.76M WRONG. Tijekom posljednja 24 sata, WRONG trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, WRONG se kretao -- u posljednjem satu i -13.61% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu WrongCoin (WRONG)

Tržišna kapitalizacija $ 6.06K$ 6.06K $ 6.06K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.06K$ 6.06K $ 6.06K Količina u optjecaju 999.76M 999.76M 999.76M Ukupna količina 999,756,516.80454 999,756,516.80454 999,756,516.80454

Trenutačna tržišna kapitalizacija WrongCoin je $ 6.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WRONG je 999.76M, s ukupnom količinom od 999756516.80454. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.06K.