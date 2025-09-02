Waves Ducks (EGG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 2.33 $ 2.33 $ 2.33 24-satna najniža cijena $ 2.43 $ 2.43 $ 2.43 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 2.33$ 2.33 $ 2.33 24-satna najviša cijena $ 2.43$ 2.43 $ 2.43 Najviša cijena ikada $ 3,737.52$ 3,737.52 $ 3,737.52 Najniža cijena $ 1.55$ 1.55 $ 1.55 Promjena cijene (1H) +2.80% Promjena cijene (1D) +3.02% Promjena cijene (7D) +37.58% Promjena cijene (7D) +37.58%

Waves Ducks (EGG) cijena u stvarnom vremenu je $2.43. Tijekom protekla 24 sata, EGGtrgovalo je između najniže cijene $ 2.33 i najviše cijene $ 2.43, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EGG je $ 3,737.52, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.55.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EGG se promijenio za +2.80% u posljednjih sat vremena, +3.02% u posljednjih 24 sata i +37.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Waves Ducks (EGG)

Tržišna kapitalizacija $ 252.71K$ 252.71K $ 252.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Količina u optjecaju 103.94K 103.94K 103.94K Ukupna količina 989,212.0 989,212.0 989,212.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Waves Ducks je $ 252.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EGG je 103.94K, s ukupnom količinom od 989212.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.40M.