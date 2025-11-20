VUSD Cijena danas

Trenutačna cijena VUSD (VUSD) danas je $ 1.007, s promjenom od 1.08% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VUSD u USD je $ 1.007 po VUSD.

VUSD trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,495,371, s količinom u optjecaju od 1.48M VUSD. Tijekom posljednja 24 sata, VUSD trgovao je između $ 0.983873 (niska) i $ 1.011 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.044, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.956466.

U kratkoročnim performansama, VUSD se kretao -0.13% u posljednjem satu i +0.62% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu VUSD (VUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Količina u optjecaju 1.48M 1.48M 1.48M Ukupna količina 1,484,361.161072039 1,484,361.161072039 1,484,361.161072039

Trenutačna tržišna kapitalizacija VUSD je $ 1.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VUSD je 1.48M, s ukupnom količinom od 1484361.161072039. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.50M.