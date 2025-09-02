USDB (USDB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.981301 $ 0.981301 $ 0.981301 24-satna najniža cijena $ 1.02 $ 1.02 $ 1.02 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.981301$ 0.981301 $ 0.981301 24-satna najviša cijena $ 1.02$ 1.02 $ 1.02 Najviša cijena ikada $ 1.088$ 1.088 $ 1.088 Najniža cijena $ 0.882623$ 0.882623 $ 0.882623 Promjena cijene (1H) +0.47% Promjena cijene (1D) -0.05% Promjena cijene (7D) -1.15% Promjena cijene (7D) -1.15%

USDB (USDB) cijena u stvarnom vremenu je $0.999199. Tijekom protekla 24 sata, USDBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.981301 i najviše cijene $ 1.02, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDB je $ 1.088, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.882623.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDB se promijenio za +0.47% u posljednjih sat vremena, -0.05% u posljednjih 24 sata i -1.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu USDB (USDB)

Tržišna kapitalizacija $ 405.80M$ 405.80M $ 405.80M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 405.80M$ 405.80M $ 405.80M Količina u optjecaju 406.05M 406.05M 406.05M Ukupna količina 406,046,631.5607005 406,046,631.5607005 406,046,631.5607005

Trenutačna tržišna kapitalizacija USDB je $ 405.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDB je 406.05M, s ukupnom količinom od 406046631.5607005. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 405.80M.