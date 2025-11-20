UNO Cijena danas

Trenutačna cijena UNO (UNO) danas je $ 0.930959, s promjenom od 7.07% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije UNO u USD je $ 0.930959 po UNO.

UNO trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 16,597.48, s količinom u optjecaju od 17.83K UNO. Tijekom posljednja 24 sata, UNO trgovao je između $ 0.930959 (niska) i $ 1.017 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.26, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.748245.

U kratkoročnim performansama, UNO se kretao -5.35% u posljednjem satu i -6.65% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu UNO (UNO)

Tržišna kapitalizacija $ 16.60K$ 16.60K $ 16.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.61K$ 16.61K $ 16.61K Količina u optjecaju 17.83K 17.83K 17.83K Ukupna količina 17,839.99956650739 17,839.99956650739 17,839.99956650739

Trenutačna tržišna kapitalizacija UNO je $ 16.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UNO je 17.83K, s ukupnom količinom od 17839.99956650739. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.61K.