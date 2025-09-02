Universal ETH (UNIETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 4,685.34 24-satna najviša cijena $ 4,902.28 Najviša cijena ikada $ 5,430.83 Najniža cijena $ 1,525.18 Promjena cijene (1H) +0.53% Promjena cijene (1D) -1.06% Promjena cijene (7D) +0.25%

Universal ETH (UNIETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,843.42. Tijekom protekla 24 sata, UNIETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,685.34 i najviše cijene $ 4,902.28, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UNIETH je $ 5,430.83, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,525.18.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UNIETH se promijenio za +0.53% u posljednjih sat vremena, -1.06% u posljednjih 24 sata i +0.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Universal ETH (UNIETH)

Tržišna kapitalizacija $ 54.52M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 54.52M Količina u optjecaju 11.26K Ukupna količina 11,256.0212976937

Trenutačna tržišna kapitalizacija Universal ETH je $ 54.52M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UNIETH je 11.26K, s ukupnom količinom od 11256.0212976937. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 54.52M.