Više o UNIETH

UNIETH Informacije o cijeni

UNIETH Službena web stranica

UNIETH Tokenomija

UNIETH Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Universal ETH Logotip

Universal ETH Cijena (UNIETH)

Neuvršten

1 UNIETH u USD cijena uživo:

$4,843.42
$4,843.42$4,843.42
-1.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Universal ETH (UNIETH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:52:47 (UTC+8)

Universal ETH (UNIETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 4,685.34
$ 4,685.34$ 4,685.34
24-satna najniža cijena
$ 4,902.28
$ 4,902.28$ 4,902.28
24-satna najviša cijena

$ 4,685.34
$ 4,685.34$ 4,685.34

$ 4,902.28
$ 4,902.28$ 4,902.28

$ 5,430.83
$ 5,430.83$ 5,430.83

$ 1,525.18
$ 1,525.18$ 1,525.18

+0.53%

-1.06%

+0.25%

+0.25%

Universal ETH (UNIETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,843.42. Tijekom protekla 24 sata, UNIETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,685.34 i najviše cijene $ 4,902.28, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UNIETH je $ 5,430.83, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,525.18.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UNIETH se promijenio za +0.53% u posljednjih sat vremena, -1.06% u posljednjih 24 sata i +0.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Universal ETH (UNIETH)

$ 54.52M
$ 54.52M$ 54.52M

--
----

$ 54.52M
$ 54.52M$ 54.52M

11.26K
11.26K 11.26K

11,256.0212976937
11,256.0212976937 11,256.0212976937

Trenutačna tržišna kapitalizacija Universal ETH je $ 54.52M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UNIETH je 11.26K, s ukupnom količinom od 11256.0212976937. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 54.52M.

Universal ETH (UNIETH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Universal ETH u USD iznosila je $ -52.039796089348.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Universal ETH u USD iznosila je $ +1,377.2298673940.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Universal ETH u USD iznosila je $ +3,505.5283898460.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Universal ETH u USD iznosila je $ +1,948.631377465395.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -52.039796089348-1.06%
30 dana$ +1,377.2298673940+28.44%
60 dana$ +3,505.5283898460+72.38%
90 dana$ +1,948.631377465395+67.32%

Što je Universal ETH (UNIETH)

Bedrock's native tokenized version of staked Ether is known as uniETH. uniETH represents the staked ETH in Bedrock plus all future staking rewards. uniETH is non-rebasing, i.e. does not grow in quantity over time but grows in value instead. In other words, 1 uniETH will be worth more than 1 ETH as time goes on, and its value will continue to increase as more time passes. Launched by RockX, Bedrock is a non-custodial solution that satisfies the requirements of institutions seeking a basis for large-scale liquid staking. By bringing new levels of transparency and security to liquid staking, Bedrock allows institutions to unlock liquidity safely by adhering to regulations while leveraging a true crypto-native solution.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Universal ETH (UNIETH)

Službena web-stranica

Universal ETH Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Universal ETH (UNIETH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Universal ETH (UNIETH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Universal ETH.

Provjerite Universal ETH predviđanje cijene sada!

UNIETH u lokalnim valutama

Universal ETH (UNIETH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Universal ETH (UNIETH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UNIETH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Universal ETH (UNIETH)

Koliko Universal ETH (UNIETH) vrijedi danas?
Cijena UNIETH uživo u USD je 4,843.42 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena UNIETH u USD?
Trenutačna cijena UNIETH u USD je $ 4,843.42. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Universal ETH?
Tržišna kapitalizacija za UNIETH je $ 54.52M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za UNIETH?
Količina u optjecaju za UNIETH je 11.26K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UNIETH?
UNIETH je postigao ATH cijenu od 5,430.83 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UNIETH?
UNIETH je vidio ATL cijenu od 1,525.18 USD.
Koliki je obujam trgovanja za UNIETH?
24-satni obujam trgovanja za UNIETH je -- USD.
Hoće li UNIETH još narasti ove godine?
UNIETH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UNIETH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:52:47 (UTC+8)

Universal ETH (UNIETH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.