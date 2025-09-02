Unique Network (UNQ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00725003 24-satna najviša cijena $ 0.00786829 Najviša cijena ikada $ 0.01608143 Najniža cijena $ 0.00152318 Promjena cijene (1H) -0.03% Promjena cijene (1D) -5.35% Promjena cijene (7D) +9.24%

Unique Network (UNQ) cijena u stvarnom vremenu je $0.00744677. Tijekom protekla 24 sata, UNQtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00725003 i najviše cijene $ 0.00786829, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UNQ je $ 0.01608143, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00152318.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UNQ se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, -5.35% u posljednjih 24 sata i +9.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Unique Network (UNQ)

Tržišna kapitalizacija $ 1.46M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.76M Količina u optjecaju 196.04M Ukupna količina 1,041,977,890.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Unique Network je $ 1.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UNQ je 196.04M, s ukupnom količinom od 1041977890.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.76M.