Unique Network Logotip

Unique Network Cijena (UNQ)

Neuvršten

1 UNQ u USD cijena uživo:

$0.00744677
$0.00744677
-5.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Unique Network (UNQ)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:07:29 (UTC+8)

Unique Network (UNQ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00725003
$ 0.00725003
24-satna najniža cijena
$ 0.00786829
$ 0.00786829
24-satna najviša cijena

$ 0.00725003
$ 0.00725003

$ 0.00786829
$ 0.00786829

$ 0.01608143
$ 0.01608143

$ 0.00152318
$ 0.00152318

-0.03%

-5.35%

+9.24%

+9.24%

Unique Network (UNQ) cijena u stvarnom vremenu je $0.00744677. Tijekom protekla 24 sata, UNQtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00725003 i najviše cijene $ 0.00786829, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UNQ je $ 0.01608143, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00152318.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UNQ se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, -5.35% u posljednjih 24 sata i +9.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Unique Network (UNQ)

$ 1.46M
$ 1.46M

--
--

$ 7.76M
$ 7.76M

196.04M
196.04M

1,041,977,890.0
1,041,977,890.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Unique Network je $ 1.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UNQ je 196.04M, s ukupnom količinom od 1041977890.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.76M.

Unique Network (UNQ) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Unique Network u USD iznosila je $ -0.000421520530453748.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Unique Network u USD iznosila je $ +0.0012242810.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Unique Network u USD iznosila je $ -0.0018171556.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Unique Network u USD iznosila je $ -0.001064998148578508.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000421520530453748-5.35%
30 dana$ +0.0012242810+16.44%
60 dana$ -0.0018171556-24.40%
90 dana$ -0.001064998148578508-12.51%

Što je Unique Network (UNQ)

Unique Network is a scalable blockchain for marketplaces, games and dApps with advanced features, built for Polkadot and Kusama

Resurs Unique Network (UNQ)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Unique Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Unique Network (UNQ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Unique Network (UNQ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Unique Network.

Provjerite Unique Network predviđanje cijene sada!

UNQ u lokalnim valutama

Unique Network (UNQ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Unique Network (UNQ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UNQ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Unique Network (UNQ)

Koliko Unique Network (UNQ) vrijedi danas?
Cijena UNQ uživo u USD je 0.00744677 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena UNQ u USD?
Trenutačna cijena UNQ u USD je $ 0.00744677. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Unique Network?
Tržišna kapitalizacija za UNQ je $ 1.46M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za UNQ?
Količina u optjecaju za UNQ je 196.04M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UNQ?
UNQ je postigao ATH cijenu od 0.01608143 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UNQ?
UNQ je vidio ATL cijenu od 0.00152318 USD.
Koliki je obujam trgovanja za UNQ?
24-satni obujam trgovanja za UNQ je -- USD.
Hoće li UNQ još narasti ove godine?
UNQ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UNQ predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:07:29 (UTC+8)

